https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937737932.html
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек - РИА Новости, 04.04.2024
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек
Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване достигло 1038 человек, с 52 людьми потеряна связь, сообщает тайваньская газета China Times со... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:15
2024-04-04T05:15
2024-04-04T05:15
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серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване достигло 1038 человек, с 52 людьми потеряна связь, сообщает тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу. "Девять человек погибли, 1038 получили ранения, 93 человека оказались в ловушке, с 52 людьми потеряна связь", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 1011 пострадавших. Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html
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в мире, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване
В мире, Тайвань, Хуалянь, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек
China Times: число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038
ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости.
Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване достигло 1038 человек, с 52 людьми потеряна связь, сообщает тайваньская газета China Times
со ссылкой на пожарную службу.
"Девять человек погибли, 1038 получили ранения, 93 человека оказались в ловушке, с 52 людьми потеряна связь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 1011 пострадавших.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.