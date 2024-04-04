https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937737932.html

Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек

Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек - РИА Новости, 04.04.2024

Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек

Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване достигло 1038 человек, с 52 людьми потеряна связь, сообщает тайваньская газета China Times со... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:15

2024-04-04T05:15

2024-04-04T05:15

в мире

тайвань

хуалянь

япония

серия землетрясений на тайване

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937513995_0:461:1542:1328_1920x0_80_0_0_a4e7978c1327b24aafe625d08df75f7e.jpg

ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване достигло 1038 человек, с 52 людьми потеряна связь, сообщает тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу. "Девять человек погибли, 1038 получили ранения, 93 человека оказались в ловушке, с 52 людьми потеряна связь", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 1011 пострадавших. Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937481044.html

тайвань

хуалянь

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване