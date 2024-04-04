https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html

Говорит об отходе войск. Генерал ВСУ сообщил о панике Зеленского

Говорит об отходе войск. Генерал ВСУ сообщил о панике Зеленского - РИА Новости, 04.04.2024

Говорит об отходе войск. Генерал ВСУ сообщил о панике Зеленского

Панические высказывания Зеленского об утрате Украиной территорий говорят о его некомпетентности и беспомощности, считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:58

2024-04-04T16:58

2024-04-04T16:58

в мире

украина

киев

сша

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Панические высказывания Зеленского об утрате Украиной территорий говорят о его некомпетентности и беспомощности, считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Прямой"."Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью. Благодаря украинскому народу он еще пока президент", — возмутился офицер.Кривонос добавил, что, если Зеленский сам не разбирается в каких-то тонкостях, он должен собрать "правительство спасения".Ранее президент Украины сообщил о серьезном снарядном голоде в ВСУ. По его словам, Киев начнет сдавать территории, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.

https://ria.ru/20240403/general-1937708857.html

https://ria.ru/20240403/plan-1937694871.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, сергей кривонос, вооруженные силы украины