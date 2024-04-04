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"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 04.04.2024 (обновлено: 14:22 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html
"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах
"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах - РИА Новости, 04.04.2024
"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:52
2024-04-04T14:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы 1991 года, заявил, что "мечтать не вредно"."Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", - заявил Лавров журналистам по итогам встречи с иностранными послами, посвященной ситуации на Украине.Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
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россия, украина, в мире, сергей лавров, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах

Лавров об условиях переговоров, выдвинутых Зеленским: мечтать не вредно

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы 1991 года, заявил, что "мечтать не вредно".
"Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", - заявил Лавров журналистам по итогам встречи с иностранными послами, посвященной ситуации на Украине.
Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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