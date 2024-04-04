https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html

"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах

"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах - РИА Новости, 04.04.2024

"Мечтать не вредно": Лавров ответил на слова Зеленского о границах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:52

2024-04-04T13:52

2024-04-04T14:22

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы 1991 года, заявил, что "мечтать не вредно"."Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", - заявил Лавров журналистам по итогам встречи с иностранными послами, посвященной ситуации на Украине.Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?

https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, сергей лавров, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)