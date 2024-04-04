https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937758540.html

"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском

"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 04.04.2024

"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал решение Владимира Зеленского снизить... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:04

2024-04-04T10:04

2024-04-04T16:45

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вооруженные силы украины

европарламент

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал решение Владимира Зеленского снизить призывной возраст на Украине."До последнего украинца!" — позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому! Уже не являющийся с понедельника избранным президентом Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку ВСУ не хватает мужчин! К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!" — написал французский политик.Филиппо призвал Францию выйти из НАТО, а также остановить режим Зеленского и прийти к миру.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, подписан закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html

https://ria.ru/20240404/ursula-1937755944.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, европарламент, политика