"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском
Политик Филиппо раскритиковал Зеленского за закон о снижении призывного возраста
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал решение Владимира Зеленского снизить призывной возраст на Украине.
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"До последнего украинца!" — позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому! Уже не являющийся с понедельника избранным президентом Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку ВСУ не хватает мужчин! К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!" — написал французский политик.
Филиппо призвал Францию выйти из НАТО, а также остановить режим Зеленского и прийти к миру.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, подписан закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.