Рейтинг@Mail.ru
"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 04.04.2024 (обновлено: 16:45 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937758540.html
"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском
"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 04.04.2024
"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал решение Владимира Зеленского снизить... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:04
2024-04-04T16:45
в мире
украина
франция
владимир зеленский
флориан филиппо
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал решение Владимира Зеленского снизить призывной возраст на Украине.&quot;До последнего украинца!&quot; — позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому! Уже не являющийся с понедельника избранным президентом Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку ВСУ не хватает мужчин! К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!&quot; — написал французский политик.Филиппо призвал Францию выйти из НАТО, а также остановить режим Зеленского и прийти к миру.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, подписан закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
https://ria.ru/20240404/ursula-1937755944.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, европарламент, политика
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Европарламент, Политика
"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском

Политик Филиппо раскритиковал Зеленского за закон о снижении призывного возраста

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал решение Владимира Зеленского снизить призывной возраст на Украине.
«

"До последнего украинца!" — позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому! Уже не являющийся с понедельника избранным президентом Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку ВСУ не хватает мужчин! К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!" — написал французский политик.

Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине
Вчера, 09:20
Филиппо призвал Францию выйти из НАТО, а также остановить режим Зеленского и прийти к миру.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, подписан закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети
Вчера, 09:45
 
В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныЕвропарламентПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала