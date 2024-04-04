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"Однажды это случится": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 04.04.2024
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11:15 04.04.2024 (обновлено: 12:08 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html
"Однажды это случится": в США сделали неожиданное заявление о России
"Однажды это случится": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 04.04.2024
"Однажды это случится": в США сделали неожиданное заявление о России
Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, и взаимодействовать с ней соответственно, заявил бывший постоянный представитель США при РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:15
2024-04-04T12:08
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, и взаимодействовать с ней соответственно, заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft."Сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой. &lt;…&gt; Запад, начиная с США, должен учитывать этот факт, и это в наших собственных интересах", — отметил он.Хантер также подчеркнул, что по этой причине НАТО должна избегать конфронтации с Россией. Кроме того, добавил он, альянсу следует стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине."НАТО не должна исключать невоенные методы, включая поиск путей мирного решения конфликта России и Украины", — заключил эксперт.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.Читайте в Дзен: "По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине. ВСУ поднимут белый флаг?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО
"Однажды это случится": в США сделали неожиданное заявление о России

Экс-постпред США призвал Вашингтон обращаться с Россией как со сверхдержавой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. В центре Большой Кремлевский дворец
Московский Кремль. В центре Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. В центре Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, и взаимодействовать с ней соответственно, заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft.
"Сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой. <…> Запад, начиная с США, должен учитывать этот факт, и это в наших собственных интересах", — отметил он.
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Хантер также подчеркнул, что по этой причине НАТО должна избегать конфронтации с Россией. Кроме того, добавил он, альянсу следует стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине.
"НАТО не должна исключать невоенные методы, включая поиск путей мирного решения конфликта России и Украины", — заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.
Читайте в Дзен: "По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине. ВСУ поднимут белый флаг?
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