https://ria.ru/20240404/zaryadeaprel-1937622435.html

Музыкальная десятка: лучшие концерты апреля в Концертном зале "Зарядье"

Музыкальная десятка: лучшие концерты апреля в Концертном зале "Зарядье" - РИА Новости, 04.04.2024

Музыкальная десятка: лучшие концерты апреля в Концертном зале "Зарядье"

Признанная классика, редко исполняемые произведения русских композиторов и премьера оперы нашего современника – в апрельской афише Концертного зала "Зарядье"... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:30

2024-04-04T11:30

2024-04-04T11:31

культпоход

модест мусоргский

николай римский-корсаков

николай рерих

валерий гергиев

александр рудин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749156728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_391bf95eabd35c5d8808ed6eebacf60b.jpg

Признанная классика, редко исполняемые произведения русских композиторов и премьера оперы нашего современника – в апрельской афише Концертного зала "Зарядье" можно найти самые разные программы. РИА Новости выбрало самые необычные и интересные.Рахманинов, "Всенощное бдение"7 апреляПремьера этого сочинения состоялась более века назад – в 1915 году. В тот период жизни Сергей Рахманинов интересовался церковными песнопениями. Результатом стало "Всенощное бдение", основанное на мелодиях церковного обихода. Однако, даже работая в строгих рамках религиозных традиций, композитор подходил к процессу творчески. Он не только использовал древние мелодии, но и все написанное специально для этого произведения намеренно стилизовал под церковную музыку. Мессиан "20 взглядов на младенца Иисуса"9 апреляЕще один взгляд из ХХ века на христианскую тему – цикл фортепианных пьес французского композитора Оливье Мессиана, не только композитора, но и выдающегося органиста, пианиста, теоретика музыки и создателя своей собственной музыкальной системы. Католик, он мыслил вечными образами и часто связывал свои произведения с темами христианского учения. Произведение "20 взглядов на младенца Иисуса" было написано в 1944 году. Это, по сути, медитация – цикл фортепианных пьес, связанных одной темой и музыкальными принципами. Исполняются они целиком не так часто, так что концерт в зале Зарядье – редкая возможность услышать цикл целиком.Валерий Гергиев и симфонический оркестр Большого театра15 апреляВалерий Гергиев, недавно занявший пост худрука Большого, дает концерт с симфоническим оркестром театра. В программе – русская классика. Откроет вечер оркестровое вступление к опере Модеста Мусоргского "Хованщина", зарисовка, которая очень часто звучит отдельно как концертное произведение.Один из главных музыкальных "героев" этого музыкального года – композитор Николай Римский-Корсаков, в 2024 году исполняется 180 лет со дня его рождения. На сцене зала "Зарядье" прозвучит воскресная увертюра на темы из обихода "Светлый праздник" и три чуда из оперы "Сказка о царе Салтане". Третий композитор этого концерта – Петр Чайковский. Маэстро продирижирует симфонической фантазией "Франческа да Римини" и Пятой симфонией во втором отделении концерта.Скрипач Вадим Репин играет Шостаковича17 апреляОдин из лучших музыкантов современности скрипач Вадим Репин выступает в зале "Зарядье" с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. В программе – Первый концерт для скрипки с оркестром Шостаковича. Это произведение композитор писал для легендарного Давида Ойстраха, с которым его связывала многолетняя дружба и творческое общение. В этот же вечер во втором отделении концерта будет исполнена Вторая симфония Александра Скрябина – сочинение, написанное почти за полвека до концерта Шостаковича. Премьера симфонии Скрябина состоялась в 1902 году. Композитор задумывал ее философскую концепцию, которая воплощает его мировоззрение.Александр Чайковский, опера "Милосердие"18 апреляВ этот вечер в зале "Зарядье" – премьера произведения нашего современника композитора Александра Чайковского. Событие посвящено 150-летнему юбилею со дня рождения художника Николая Рериха. В основе оперы "Милосердие" – его единственная дошедшая до нас пьеса, написанная в духе древних мистерий философский трактат о борьбе знания и невежества.Пьесу Рерих написал после окончания Первой мировой войны и в преддверии Октябрьской революции. Ровно через 100 лет, в 2017 году, ее воссоздали в содружестве с петербургскими театрами в Санкт-Петербургском музее-институте семьи Рерихов, а теперь она воплотилась и в жанре оперы. Премьера состоится в концертном исполнении с использованием мультимедийных эффектов. Произведение исполнит Госоркестр России имени Светланова под руководством дирижера Михаила Татарникова.Глазунов, Лядов, Танеев19 апреляТри имени – три современника. Российский национальный оркестр под руководством Александра Рудина исполнит музыку русских композиторов концa XIX – начала XX веков. Откроют вечер "Времена года" Александра Глазунова – это музыка к одноактному балету-аллегории, написанному по заказу дирекции Императорских театров. Впервые балет был показан на бенефисе Матильды Кшесинской в 1900 году, дальше пережил несколько возобновлений. С годами партии этого в общем-то забытого балета стали обязательными для выпускников хореографических училищ – многие с "Времен года" начинают свою танцевальную карьеру. Как концертное произведение эта музыка звучит крайне редко.Симфоническая картина "Из Апокалипсиса" (1912) – одно из последних произведений Анатолия Лядова, законченное за два года до смерти. Композитора мы знаем в основном как автора живописных симфонических поэм по мотивам русских народных сказок. Здесь же он обратился к новозаветному тексту – десятой главе "Откровения святого Иоанна Богослова".Третье произведение вечера – кантата "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева, основанная на отрывке из поэмы Алексея Толстого. Над сочинением композитор работал долго и тщательно. Будучи очень взыскательным к самому себе, он обозначил ее как опус 1, несмотря на написанные ранее романсы, камерную музыку и оркестровую музыку.Пианист Александр Гиндин20 апреляПианист Александр Гиндин солирует в единственном фортепианном концерте Николая Римского-Корсакова. Он посвящен памяти Ференца Листа, да и сам автор признавал, что произведения венгеро-немецкого композитора и пианиста в этом случае сильно на него повлияли. В этот же вечер прозвучит сочинение знаменитого ученика Римского-Корсакова – Федора Стравинского. Балет "Жар-птица", написанный для "Русских сезонов" Дягилева, принес композитору мировую славу. По сей день эта партитура – одна из самых часто звучащих среди балетов Стравинского.Бах, "Страсти по Марку"25 апреляПо негласной и неофициальной традиции во время поста в преддверии Пасхи в московских концертных залах звучат пассионы, то есть страсти Баха. Четырем евангелистам соответствуют четыре цикла. Самые известные – по Матфею, меломаны знают "Страсти по Иоанну". Существуют "Страсти по Луке", переписанные рукой Баха, но тут все же часть исследователей считает, что авторство не принадлежит Баху. Что же касается его "Страстей по Марку", то они многие годы считались утерянными. Однако, как и многие композиторы той эпохи, Бах часто цитировал сам себя – использовал одни и те же музыкальные отрывки в разных произведениях. Благодаря чему в ХХ веке стало возможно реконструировать "Страсти по Марку". Малер, Шестая симфония26 апреляЭто эпохальное произведение, которое считают одним из главных в творчестве Малера, композитор писал в годы наибольшего творческого благополучия и личного счастья. Он возглавляет Венскую оперу, и под его руководством театр переживает эпоху расцвета. Публика его любит. Он живет в полной гармонии со своей женой Альмой, и у них рождается вторая дочь. И тем не менее, Густав Малер пишет симфонию, которую называет "Трагической". Он размышляет о том, насколько человек может противостоять судьбе. И из всех его симфония Шестая – единственная, которая заканчивается трагическим финалом. На этом концерте публике ее представит Московский государственный симфонический академический оркестр и дирижер Димитрис Ботинис.К 185-летию со дня рождения Мусоргского28 апреляЕще одна важная музыкальная дата этого года – 185 лет со дня рождения композитора Модеста Мусоргского. Этому юбилею посвящен музыкально-литературный вечер в зале "Зарядье". Сценарий основан на воспоминаниях и письмах современниц композитора, которые так или иначе рассказывают нам о его личности и творчестве. Это и младшая сестра Глинки Людмила Шестакова, и дочь критика Стасова Софья Фортунато, а также его жена Полина Стасова, ученица Ференца Листа Аделаида фон Шорн и многие другие. В программе прозвучат произведения Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова и Мусоргского.

https://ria.ru/20240327/detskiespektakli-1935875843.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, модест мусоргский, николай римский-корсаков, николай рерих, валерий гергиев, александр рудин