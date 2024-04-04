Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике
Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике
Кроноцкий заповедник. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр – РИА Новости. Адвокаты бывших и действующих сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о растрате 450 миллионов рублей, намерены обжаловать решение Петропавловск-Камчатского городского суда, сообщает пресс-служба заповедника.
"Сегодняшнее решение суда – это выигранный бой в еще не выигранной юридической баталии, но это существенный шаг на пути к справедливости. Проведена колоссальная работа со стороны защиты. Хочу отметить, что по сравнению с первоначальным приговором мы смогли добиться смягчения наказания. В ближайшее время будем готовить документы для подачи апелляционных жалоб", – цитирует пресс-служба адвоката Александра Андреева.
Петропавловск-Камчатский городской суд 4 апреля приговорил к условным срокам от 2,5 до 5 лет заместителей директора заповедника Романа Корчигина и Оксану Терехову, экс-сотрудников Дарью Паничеву и Николая Позднякова. Реальный срок - 4,5 года колонии - получил предприниматель Руслан Ошуров, его взяли под стражу в зале суда. В отношении бывшего директора Кроноцкого заповедника Тихона Шпиленка, умершего в 2016 году, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.
По версии следствия, замдиректора заповедника по науке и познавательному туризму Корчигин, начальник научного отдела Паничева, замдиректора по финансовому и правовому обеспечению Терехова, а также Шпиленок в 2014-2016 годах похитили более 450 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию накопленного экологического ущерба на заповедных территориях. Ошуров был подрядчиком этих работ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере" в 2020 году было передано в суд.
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Суд первой инстанции пришел к выводу, что обвиняемые создали видимость того, что фирма утилизировала отходы, фактически же они были захоронены в 2015-2016 годах на территории заповедника, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фигурантам были назначены реальные сроки наказания, максимальный - восемь лет в колонии строгого режима. В начале 2023 года после апелляции подсудимых Камчатский краевой суд отменил это решение, а дело было передано на новое рассмотрение в ином составе суда.
ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке имеет в своем управлении три особо охраняемые природные территории федерального значения: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник. На территории заповедника расположены Долина гейзеров, Курильское озеро, кальдера вулкана Узон, Долина смерти и другие объекты.