Рейтинг@Mail.ru
Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zapovednik-1937749508.html
Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике
Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 04.04.2024
Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике
Адвокаты бывших и действующих сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о растрате 450 миллионов рублей, намерены обжаловать решение... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:55
2024-04-04T08:55
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
кроноцкий заповедник
юнеско
камчатский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819512584_0:75:2528:1497_1920x0_80_0_0_29e0c496c068bc7030951b03c033d05e.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр – РИА Новости. Адвокаты бывших и действующих сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о растрате 450 миллионов рублей, намерены обжаловать решение Петропавловск-Камчатского городского суда, сообщает пресс-служба заповедника. "Сегодняшнее решение суда – это выигранный бой в еще не выигранной юридической баталии, но это существенный шаг на пути к справедливости. Проведена колоссальная работа со стороны защиты. Хочу отметить, что по сравнению с первоначальным приговором мы смогли добиться смягчения наказания. В ближайшее время будем готовить документы для подачи апелляционных жалоб", – цитирует пресс-служба адвоката Александра Андреева. Петропавловск-Камчатский городской суд 4 апреля приговорил к условным срокам от 2,5 до 5 лет заместителей директора заповедника Романа Корчигина и Оксану Терехову, экс-сотрудников Дарью Паничеву и Николая Позднякова. Реальный срок - 4,5 года колонии - получил предприниматель Руслан Ошуров, его взяли под стражу в зале суда. В отношении бывшего директора Кроноцкого заповедника Тихона Шпиленка, умершего в 2016 году, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. По версии следствия, замдиректора заповедника по науке и познавательному туризму Корчигин, начальник научного отдела Паничева, замдиректора по финансовому и правовому обеспечению Терехова, а также Шпиленок в 2014-2016 годах похитили более 450 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию накопленного экологического ущерба на заповедных территориях. Ошуров был подрядчиком этих работ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере" в 2020 году было передано в суд. Суд первой инстанции пришел к выводу, что обвиняемые создали видимость того, что фирма утилизировала отходы, фактически же они были захоронены в 2015-2016 годах на территории заповедника, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фигурантам были назначены реальные сроки наказания, максимальный - восемь лет в колонии строгого режима. В начале 2023 года после апелляции подсудимых Камчатский краевой суд отменил это решение, а дело было передано на новое рассмотрение в ином составе суда. ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке имеет в своем управлении три особо охраняемые природные территории федерального значения: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник. На территории заповедника расположены Долина гейзеров, Курильское озеро, кальдера вулкана Узон, Долина смерти и другие объекты.
https://ria.ru/20240403/dagenergo-1937714095.html
https://ria.ru/20240221/arest-1928859157.html
https://ria.ru/20240331/rakova-1936923474.html
петропавловск-камчатский
россия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819512584_0:0:2528:1896_1920x0_80_0_0_af66110ce1d419d6143700007ff6474c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка, кроноцкий заповедник, юнеско, камчатский краевой суд
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатка, Кроноцкий заповедник, ЮНЕСКО, Камчатский краевой суд
Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике

Адвокаты обжалуют приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике

© РИА Новости / Евгений Нескоромный | Перейти в медиабанкКроноцкий заповедник
Кроноцкий заповедник - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
Перейти в медиабанк
Кроноцкий заповедник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр – РИА Новости. Адвокаты бывших и действующих сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о растрате 450 миллионов рублей, намерены обжаловать решение Петропавловск-Камчатского городского суда, сообщает пресс-служба заповедника.
"Сегодняшнее решение суда – это выигранный бой в еще не выигранной юридической баталии, но это существенный шаг на пути к справедливости. Проведена колоссальная работа со стороны защиты. Хочу отметить, что по сравнению с первоначальным приговором мы смогли добиться смягчения наказания. В ближайшее время будем готовить документы для подачи апелляционных жалоб", – цитирует пресс-служба адвоката Александра Андреева.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
3 апреля, 22:02
Петропавловск-Камчатский городской суд 4 апреля приговорил к условным срокам от 2,5 до 5 лет заместителей директора заповедника Романа Корчигина и Оксану Терехову, экс-сотрудников Дарью Паничеву и Николая Позднякова. Реальный срок - 4,5 года колонии - получил предприниматель Руслан Ошуров, его взяли под стражу в зале суда. В отношении бывшего директора Кроноцкого заповедника Тихона Шпиленка, умершего в 2016 году, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.
По версии следствия, замдиректора заповедника по науке и познавательному туризму Корчигин, начальник научного отдела Паничева, замдиректора по финансовому и правовому обеспечению Терехова, а также Шпиленок в 2014-2016 годах похитили более 450 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию накопленного экологического ущерба на заповедных территориях. Ошуров был подрядчиком этих работ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере" в 2020 году было передано в суд.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату
21 февраля, 23:05
Суд первой инстанции пришел к выводу, что обвиняемые создали видимость того, что фирма утилизировала отходы, фактически же они были захоронены в 2015-2016 годах на территории заповедника, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фигурантам были назначены реальные сроки наказания, максимальный - восемь лет в колонии строгого режима. В начале 2023 года после апелляции подсудимых Камчатский краевой суд отменил это решение, а дело было передано на новое рассмотрение в ином составе суда.
ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке имеет в своем управлении три особо охраняемые природные территории федерального значения: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник. На территории заповедника расположены Долина гейзеров, Курильское озеро, кальдера вулкана Узон, Долина смерти и другие объекты.
Экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала приговор по делу о хищении
31 марта, 10:40
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчаткаКроноцкий заповедникЮНЕСКОКамчатский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала