https://ria.ru/20240404/zaes-1937760695.html

На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - РИА Новости, 04.04.2024

На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

Отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, сообщила пресс-служба станции в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:18

2024-04-04T10:18

2024-04-04T11:32

ядерные технологии

происшествия

запорожская аэс

энергодар

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, сообщила пресс-служба станции в официальном Telegram-канале."Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Причины отключения уточняются", — уточнили на станции.Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых природных значений.В пресс-службе станции напомнили, что сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Электроэнергия необходима для охлаждения шести атомных реакторов и других важных функций.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html

https://ria.ru/20240315/ataka-1933345696.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, запорожская аэс, энергодар