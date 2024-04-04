На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий "Феросплавная-1"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, сообщила пресс-служба станции в официальном Telegram-канале.
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"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Причины отключения уточняются", — уточнили на станции.
Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых природных значений.
В пресс-службе станции напомнили, что сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов".
Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Электроэнергия необходима для охлаждения шести атомных реакторов и других важных функций.