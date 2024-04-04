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На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - РИА Новости, 04.04.2024
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Ядерные технологии
 
10:18 04.04.2024 (обновлено: 11:32 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zaes-1937760695.html
На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - РИА Новости, 04.04.2024
На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
Отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, сообщила пресс-служба станции в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:18
2024-04-04T11:32
ядерные технологии
происшествия
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, сообщила пресс-служба станции в официальном Telegram-канале."Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Причины отключения уточняются", — уточнили на станции.Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых природных значений.В пресс-службе станции напомнили, что сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Электроэнергия необходима для охлаждения шести атомных реакторов и других важных функций.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html
https://ria.ru/20240315/ataka-1933345696.html
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происшествия, запорожская аэс, энергодар
Ядерные технологии, Происшествия, Запорожская АЭС, Энергодар
На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий "Феросплавная-1"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, сообщила пресс-служба станции в официальном Telegram-канале.
«
"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Причины отключения уточняются", — уточнили на станции.
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Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых природных значений.
В пресс-службе станции напомнили, что сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов".
Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Электроэнергия необходима для охлаждения шести атомных реакторов и других важных функций.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Ядерные технологииПроисшествияЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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