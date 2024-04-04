ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ
В Краснодарском крае задержали экс-военного ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ
© ФСБ РоссииГражданин Израиля, который намеревался вступить в ряды ВСУ
© ФСБ России
Гражданин Израиля, который намеревался вступить в ряды ВСУ
СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае за намерение вступить в украинскую армию задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
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"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Спецслужба установила, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой российским руководством. Из-за этого он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в состав группировок и выполнять "боевые задачи против России".
Реализовать свои намерения злоумышленник не успел.
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"От имени органов безопасности гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.5 УК ("участие в деятельности террористической организации"), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль", — добавили в ФСБ.
Кроме того, мужчине закрыли въезд в Россию.