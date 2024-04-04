Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 04.04.2024 (обновлено: 12:01 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/zaderzhanie-1937760463.html
ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ
ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024
ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ
В Краснодарском крае за намерение вступить в украинскую армию задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:17
2024-04-04T12:01
израиль
краснодарский край
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937762482_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_3f2d9ae272c08fa9c10fdb98f7ad6d5b.jpg
СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае за намерение вступить в украинскую армию задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.&quot;УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.Спецслужба установила, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой российским руководством. Из-за этого он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в состав группировок и выполнять "боевые задачи против России".Реализовать свои намерения злоумышленник не успел. &quot;От имени органов безопасности гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.5 УК (&quot;участие в деятельности террористической организации&quot;), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль&quot;, — добавили в ФСБ.Кроме того, мужчине закрыли въезд в Россию.
https://radiosputnik.ru/20240402/fsb-1937246668.html
https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html
израиль
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937762482_54:0:955:676_1920x0_80_0_0_f5e224f0dfb6b52f1bf981d0c9f9b3f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, краснодарский край, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Израиль, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

В Краснодарском крае задержали экс-военного ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

© ФСБ РоссииГражданин Израиля, который намеревался вступить в ряды ВСУ
Гражданин Израиля, который намеревался вступить в ряды ВСУ
© ФСБ России
Гражданин Израиля, который намеревался вступить в ряды ВСУ
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае за намерение вступить в украинскую армию задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
ФСБ пресекла ввоз в Россию 27 взрывных устройств, спрятанных в иконах
2 апреля, 09:02
Спецслужба установила, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой российским руководством. Из-за этого он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в состав группировок и выполнять "боевые задачи против России".
Реализовать свои намерения злоумышленник не успел.
«

"От имени органов безопасности гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.5 УК ("участие в деятельности террористической организации"), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль", — добавили в ФСБ.

Кроме того, мужчине закрыли въезд в Россию.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо
26 марта, 04:05
 
ИзраильКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала