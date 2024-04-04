https://ria.ru/20240404/zaderzhanie-1937760463.html

ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ - РИА Новости, 04.04.2024

ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

В Краснодарском крае за намерение вступить в украинскую армию задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:17

2024-04-04T10:17

2024-04-04T12:01

израиль

краснодарский край

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае за намерение вступить в украинскую армию задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону."УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Спецслужба установила, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой российским руководством. Из-за этого он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в состав группировок и выполнять "боевые задачи против России".Реализовать свои намерения злоумышленник не успел. "От имени органов безопасности гражданину Израиля Ланзману Ювалю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.5 УК ("участие в деятельности террористической организации"), осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль", — добавили в ФСБ.Кроме того, мужчине закрыли въезд в Россию.

https://radiosputnik.ru/20240402/fsb-1937246668.html

https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, краснодарский край, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия