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СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии - РИА Новости, 04.04.2024
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05:45 04.04.2024 (обновлено: 05:46 04.04.2024)
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СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии
СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии
Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:45
2024-04-04T05:46
в мире
япония
тиба (город)
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ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, сообщило агентство Киодо. Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба по соседству с Токио в возрасте 112 лет. Дата смерти и ее причины не разглашаются по желанию родственников.
япония
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в мире, япония, тиба (город), токио
В мире, Япония, Тиба (город), Токио
СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии

"Киодо": самый пожилой японец умер в возрасте 112 лет

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, сообщило агентство Киодо.
Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба по соседству с Токио в возрасте 112 лет.
Дата смерти и ее причины не разглашаются по желанию родственников.
 
В миреЯпонияТиба (город)Токио
 
 
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