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СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии

СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии - РИА Новости, 04.04.2024

СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии

Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:45

2024-04-04T05:45

2024-04-04T05:46

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япония

тиба (город)

токио

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ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, сообщило агентство Киодо. Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба по соседству с Токио в возрасте 112 лет. Дата смерти и ее причины не разглашаются по желанию родственников.

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тиба (город)

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в мире, япония, тиба (город), токио