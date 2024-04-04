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СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии
СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии
Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:45
2024-04-04T05:45
2024-04-04T05:46
в мире
япония
тиба (город)
токио
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ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, сообщило агентство Киодо. Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба по соседству с Токио в возрасте 112 лет. Дата смерти и ее причины не разглашаются по желанию родственников.
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в мире, япония, тиба (город), токио
В мире, Япония, Тиба (город), Токио
СМИ сообщили о смерти самого пожилого мужчины в Японии
"Киодо": самый пожилой японец умер в возрасте 112 лет