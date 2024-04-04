https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html

Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки

Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки - РИА Новости, 04.04.2024

Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки

Басманный суд Москвы арестовал руководителя подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:29

2024-04-04T20:29

2024-04-04T22:35

происшествия

лукойл

москва

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал руководителя подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 2 июня.Мужчине вменяют нарушение статьи Уголовного кодекса о даче взятки, а также о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

https://ria.ru/20240328/vzyatka-1936476516.html

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происшествия, лукойл, москва, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)