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Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки - РИА Новости, 04.04.2024
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20:29 04.04.2024 (обновлено: 22:35 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html
Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки
Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки - РИА Новости, 04.04.2024
Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки
Басманный суд Москвы арестовал руководителя подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:29
2024-04-04T22:35
происшествия
лукойл
москва
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал руководителя подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 2 июня.Мужчине вменяют нарушение статьи Уголовного кодекса о даче взятки, а также о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
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происшествия, лукойл, москва, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, ЛУКОЙЛ, Москва, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки

Главу подразделения "Лукойла" арестовали по делу о даче взятки чиновникам ФТС

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал руководителя подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 2 июня.
Мужчине вменяют нарушение статьи Уголовного кодекса о даче взятки, а также о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Сахаров Геннадий Станиславович
Топ-менеджера "Росатома" арестовали за взятки
28 марта, 19:57
 
ПроисшествияЛУКОЙЛМоскваРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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