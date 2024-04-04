https://ria.ru/20240404/vzryvchatka-1937743760.html
Фигуранту дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах предъявили обвинение
Фигуранту дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах предъявили обвинение - РИА Новости, 04.04.2024
Фигуранту дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах предъявили обвинение
Фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявили обвинение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:34
2024-04-04T07:34
2024-04-04T10:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявили обвинение, сообщил РИА Новости информированный источник."Первого февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток, по 8 февраля 2024 года включительно. <...> (Поскольку. — Прим. ред.) 7 февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев", — сказал собеседник агентства.Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда. При этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство.Уголовное дело, как сообщала ФСБ, возбудили по статье о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК).В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года других дел по такой статье в базах не значится.Согласно информации, размещенной на портале Псковского областного суда, 9 февраля 2024 года апелляционная инстанция облсуда отклонила жалобу адвоката и оставила без изменения постановление Псковского городского суда в отношении Дмитрия Гратия, который имеет гражданство России и еще одного иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Его иностранное гражданство в материалах суда закрыто символами ***, хотя суду оно известно, как и наличие "места жительства на территории иностранного государства, а также семьи, двоих несовершеннолетних детей".Предположительно, речь идет о гражданстве Молдавии. Косвенно это может подтверждаться показаниями задержанного, который, согласно опубликованному видео, говорит о том, что принял груз в соседней с Молдавией Румынии, при этом на видео, ранее опубликованном ФСБ, виден микроавтобус Mercedes c так называемыми нейтральными номерами, которые выдавались для международных перевозчиков из Приднестровья, в соответствии с соглашением между Кишиневом и Тирасполем от 2013 года (в 2021-м их выдачу прекратили). Апелляционное постановление, как сказано в документе, может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.В постановлении суда также указано, что уголовное дело возбудили против еще одного гражданина иностранного государства, имя которого в документе не называется, а также неустановленных лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.Из апелляционного постановления Псковского облсуда, который ссылается на протокол задержания подозреваемого, следует, что "процессуально задержание имело место в 23 часа 10 минут 31 января 2024 года. При этом содержание протокола свидетельствует, что процессуальные права на обеспечение права на защиту и другие права подозреваемого, предусмотренные статьями 46, 91 и 92 УПК РФ, в данной процедуре были соблюдены".В постановлении также сказано, что фактически Гратий "был задержан только после обнаружения в ходе досмотра груза посторонних вложений, запрещенных законом", при этом статья обвинения та же самая — п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК — "Контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств".При этом в постановлении суда указано, что "в настоящее время силами оперативных служб **** таможни, УФСБ России по ****, УФСБ по **** проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности иных лиц, причастных к незаконному перемещению вышеуказанных взрывных устройств", спецификация которых не указана.Во вторник ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на границе с Латвией в Псковской области.В грузе, следовавшем по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".Один из подозреваемых по делу, который принял груз в Румынии, рассказал, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва.
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происшествия, справки, россия, украина, румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковский областной суд, евросоюз, mercedes
Происшествия, Справки, Россия, Украина, Румыния, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Псковский областной суд, Евросоюз, Mercedes
Фигуранту дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах предъявили обвинение
Фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявили обвинение, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Первого февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток, по 8 февраля 2024 года включительно. <...> (Поскольку. — Прим. ред.) 7 февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда. При этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство.
Уголовное дело, как сообщала ФСБ, возбудили по статье о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК).
В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года других дел по такой статье в базах не значится.
Согласно информации, размещенной на портале Псковского областного суда, 9 февраля 2024 года апелляционная инстанция облсуда отклонила жалобу адвоката и оставила без изменения постановление Псковского городского суда в отношении Дмитрия Гратия, который имеет гражданство России и еще одного иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.
Его иностранное гражданство в материалах суда закрыто символами ***, хотя суду оно известно, как и наличие "места жительства на территории иностранного государства, а также семьи, двоих несовершеннолетних детей".
Предположительно, речь идет о гражданстве Молдавии
. Косвенно это может подтверждаться показаниями задержанного, который, согласно опубликованному видео, говорит о том, что принял груз в соседней с Молдавией Румынии, при этом на видео, ранее опубликованном ФСБ, виден микроавтобус Mercedes c так называемыми нейтральными номерами, которые выдавались для международных перевозчиков из Приднестровья, в соответствии с соглашением между Кишиневом
и Тирасполем
от 2013 года (в 2021-м их выдачу прекратили). Апелляционное постановление, как сказано в документе, может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.
В постановлении суда также указано, что уголовное дело возбудили против еще одного гражданина иностранного государства, имя которого в документе не называется, а также неустановленных лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.
Из апелляционного постановления Псковского облсуда, который ссылается на протокол задержания подозреваемого, следует, что "процессуально задержание имело место в 23 часа 10 минут 31 января 2024 года. При этом содержание протокола свидетельствует, что процессуальные права на обеспечение права на защиту и другие права подозреваемого, предусмотренные статьями 46, 91 и 92 УПК РФ, в данной процедуре были соблюдены".
В постановлении также сказано, что фактически Гратий "был задержан только после обнаружения в ходе досмотра груза посторонних вложений, запрещенных законом", при этом статья обвинения та же самая — п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК — "Контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств".
При этом в постановлении суда указано, что "в настоящее время силами оперативных служб **** таможни, УФСБ России по ****, УФСБ по **** проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности иных лиц, причастных к незаконному перемещению вышеуказанных взрывных устройств", спецификация которых не указана.
Во вторник ФСБ
сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на границе с Латвией в Псковской области
.
В грузе, следовавшем по маршруту Украина — Румыния
— Венгрия
— Словакия
— Польша
— Литва
— Латвия
— Россия, нашли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".
Один из подозреваемых по делу, который принял груз в Румынии, рассказал, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва
.