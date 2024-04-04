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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T23:45
2024-04-04T23:45
2024-04-04T23:45
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", - сообщает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьков, сумская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове раздался взрыв на фоне воздушной тревоги