Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Харькове
"Общественное": новый взрыв прогремел в Харькове, тревогу в регионе не объявляли
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в четверг в Харькове, в регионе тревога не объявлялась, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
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"В Харькове раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты. В городе и области воздушная тревога не объявлена", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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