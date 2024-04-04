https://ria.ru/20240404/vzryv-1937920870.html

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Харькове

Очередной взрыв прозвучал в четверг в Харькове, в регионе тревога не объявлялась, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:59

2024-04-04T21:59

2024-04-04T22:00

в мире

харьков

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в четверг в Харькове, в регионе тревога не объявлялась, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты. В городе и области воздушная тревога не объявлена", - говорится в сообщении телеканала.Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240210/pozhary-1926551045.html

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины