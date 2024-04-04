https://ria.ru/20240404/vzryv-1937764776.html

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2024

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, ранее там объявляли воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:42

2024-04-04T10:42

2024-04-04T10:42

в мире

запорожье

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, ранее там объявляли воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога. "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ресурса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html

https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html

запорожье

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожье, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины