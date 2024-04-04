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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, ранее там объявляли воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:42
2024-04-04T10:42
в мире
запорожье
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, ранее там объявляли воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога. "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ресурса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html
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в мире, запорожье, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, ранее там объявляли воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Вчера, 09:20
"В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ресурса.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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