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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, ранее там объявляли воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:42
2024-04-04T10:42
2024-04-04T10:42
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, ранее там объявляли воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога. "В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ресурса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги