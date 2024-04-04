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Голикова сообщила о начале повышенных выплат медикам в малых городах
Голикова сообщила о начале повышенных выплат медикам в малых городах - РИА Новости, 04.04.2024
Голикова сообщила о начале повышенных выплат медикам в малых городах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что медики в малых городах страны уже получили первые повышенные выплаты за март. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:31
2024-04-04T18:31
2024-04-04T19:00
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что медики в малых городах страны уже получили первые повышенные выплаты за март."По медицинским работникам постановление вышло - вышло в марте, и первые выплаты у нас начались уже. Министерство здравоохранения формирует соответствующие реестры тех, кому положены эти выплаты", - сказала Голикова на совещании президента с правительством в четверг.Она отметила, что медорганизации в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч уже представили такие реестры, в которых в общей сложности более 13 тысяч человек. Аналогичные реестры из населенных пунктов от 50 до 100 тысяч жителей включают сейчас более 700 человек, добавила вице-премьер."Но эта работа продолжается, поскольку выплаты как раз осуществляются в течение всего апреля", - пояснила Голикова.Президент ранее сообщил, что с 1 марта в стране будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и селах. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта – средства за этот месяц медики получат в апреле, в целом мера затронет более 200 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Голикова сообщила о начале повышенных выплат медикам в малых городах
Голикова: медики в малых городах уже получили первые повышенные выплаты за март
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что медики в малых городах страны уже получили первые повышенные выплаты за март.
"По медицинским работникам постановление вышло - вышло в марте, и первые выплаты у нас начались уже. Министерство здравоохранения формирует соответствующие реестры тех, кому положены эти выплаты", - сказала Голикова на совещании президента с правительством в четверг.
Она отметила, что медорганизации в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч уже представили такие реестры, в которых в общей сложности более 13 тысяч человек. Аналогичные реестры из населенных пунктов от 50 до 100 тысяч жителей включают сейчас более 700 человек, добавила вице-премьер.
«
"Но эта работа продолжается, поскольку выплаты как раз осуществляются в течение всего апреля", - пояснила Голикова.
Президент ранее сообщил, что с 1 марта в стране будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и селах. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
говорил, что выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта – средства за этот месяц медики получат в апреле, в целом мера затронет более 200 тысяч человек.