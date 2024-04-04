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У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар - РИА Новости, 04.04.2024
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21:34 04.04.2024 (обновлено: 22:43 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/vozgoranie-1937918321.html
У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар
У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар - РИА Новости, 04.04.2024
У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар
Пожар начался возле Центрального рынка в Курске, где незадолго до этого сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:34
2024-04-04T22:43
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Пожар начался возле Центрального рынка в Курске, где незадолго до этого сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт.&quot;После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор напомнил об опасности приближения к обломкам ракет и дронов. Сообщать о находках необходимо по телефону 112.Позднее глава региона заявил, что над Курском удалось сбить еще три украинских беспилотника. По его словам, после атаки есть попадание в жилой дом в одном из СНТ, также произошли пожары в двух частных домах. Кроме того, возникло возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.В свою очередь, Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО около 21:30 мск сбили два украинских дрона над Курской областью. Позднее в ведомстве проинформировали, что еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли в 22:00. Силы ПВО перехватили один летательный аппарат и уничтожили еще семь.В 21:15 мск Старовойт сообщил о запуске в регионе сигнала об угрозе атаки беспилотниками. Впоследствии он заявил, что силы противовоздушной обороны отражают нападение.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937738342.html
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происшествия, курск, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Роман Старовойт
У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар

Старовойт: в Курске у Центрального рынка, где сбили беспилотник, начался пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС
Сотрудник противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Пожар начался возле Центрального рынка в Курске, где незадолго до этого сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«

"После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", — написал он в Telegram-канале.

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Губернатор напомнил об опасности приближения к обломкам ракет и дронов. Сообщать о находках необходимо по телефону 112.
Позднее глава региона заявил, что над Курском удалось сбить еще три украинских беспилотника. По его словам, после атаки есть попадание в жилой дом в одном из СНТ, также произошли пожары в двух частных домах. Кроме того, возникло возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО около 21:30 мск сбили два украинских дрона над Курской областью. Позднее в ведомстве проинформировали, что еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли в 22:00. Силы ПВО перехватили один летательный аппарат и уничтожили еще семь.
В 21:15 мск Старовойт сообщил о запуске в регионе сигнала об угрозе атаки беспилотниками. Впоследствии он заявил, что силы противовоздушной обороны отражают нападение.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
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