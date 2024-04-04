У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар
Старовойт: в Курске у Центрального рынка, где сбили беспилотник, начался пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Пожар начался возле Центрального рынка в Курске, где незадолго до этого сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт.
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"После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", — написал он в Telegram-канале.
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Губернатор напомнил об опасности приближения к обломкам ракет и дронов. Сообщать о находках необходимо по телефону 112.
Позднее глава региона заявил, что над Курском удалось сбить еще три украинских беспилотника. По его словам, после атаки есть попадание в жилой дом в одном из СНТ, также произошли пожары в двух частных домах. Кроме того, возникло возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО около 21:30 мск сбили два украинских дрона над Курской областью. Позднее в ведомстве проинформировали, что еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли в 22:00. Силы ПВО перехватили один летательный аппарат и уничтожили еще семь.
В 21:15 мск Старовойт сообщил о запуске в регионе сигнала об угрозе атаки беспилотниками. Впоследствии он заявил, что силы противовоздушной обороны отражают нападение.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.