https://ria.ru/20240404/vozgoranie-1937918321.html

У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар

У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар - РИА Новости, 04.04.2024

У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар

Пожар начался возле Центрального рынка в Курске, где незадолго до этого сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:34

2024-04-04T21:34

2024-04-04T22:43

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Пожар начался возле Центрального рынка в Курске, где незадолго до этого сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт."После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", — написал он в Telegram-канале.Губернатор напомнил об опасности приближения к обломкам ракет и дронов. Сообщать о находках необходимо по телефону 112.Позднее глава региона заявил, что над Курском удалось сбить еще три украинских беспилотника. По его словам, после атаки есть попадание в жилой дом в одном из СНТ, также произошли пожары в двух частных домах. Кроме того, возникло возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.В свою очередь, Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО около 21:30 мск сбили два украинских дрона над Курской областью. Позднее в ведомстве проинформировали, что еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли в 22:00. Силы ПВО перехватили один летательный аппарат и уничтожили еще семь.В 21:15 мск Старовойт сообщил о запуске в регионе сигнала об угрозе атаки беспилотниками. Впоследствии он заявил, что силы противовоздушной обороны отражают нападение.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937738342.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937911924.html

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происшествия, курск, роман старовойт