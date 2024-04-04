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Водителя, спровоцировавшего ДТП на Кубани, арестовали - РИА Новости, 04.04.2024
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20:18 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/voditel-1937909478.html
Водителя, спровоцировавшего ДТП на Кубани, арестовали
Водителя, спровоцировавшего ДТП на Кубани, арестовали - РИА Новости, 04.04.2024
Водителя, спровоцировавшего ДТП на Кубани, арестовали
Водитель, спровоцировавший ДТП на Кубани, в котором погиб тренер и пострадали четверо воспитанников липецкой велошколы, арестован на два месяца, сообщает... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:18
2024-04-04T20:18
происшествия
краснодарский край
тихорецкий район
липецкая область
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СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Водитель, спровоцировавший ДТП на Кубани, в котором погиб тренер и пострадали четверо воспитанников липецкой велошколы, арестован на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "Рассмотрев материалы, суд принял решение о необходимости удовлетворения ходатайства и поместил фигуранта под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. По данным следственного комитета, водителю предъявлено обвинение в совершении преступления "Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".В ночь на вторник в Тихорецком районе Кубани на автодороге "Кавказ" автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. По версии следствия, 44-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и вез 41-летнюю пассажирку. Во втором автомобиле находились 33-летний тренер и четверо пассажиров – спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет. В результате ДТП тренер погиб, подростки были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы водитель и пассажир иномарки.
https://ria.ru/20240403/voditel-1937655657.html
краснодарский край
тихорецкий район
липецкая область
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происшествия, краснодарский край, тихорецкий район, липецкая область
Происшествия, Краснодарский край, Тихорецкий район, Липецкая область
Водителя, спровоцировавшего ДТП на Кубани, арестовали

Водителя, спровоцировавшего ДТП на Кубани, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Водитель, спровоцировавший ДТП на Кубани, в котором погиб тренер и пострадали четверо воспитанников липецкой велошколы, арестован на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«
"Рассмотрев материалы, суд принял решение о необходимости удовлетворения ходатайства и поместил фигуранта под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
По данным следственного комитета, водителю предъявлено обвинение в совершении преступления "Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В ночь на вторник в Тихорецком районе Кубани на автодороге "Кавказ" автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. По версии следствия, 44-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и вез 41-летнюю пассажирку. Во втором автомобиле находились 33-летний тренер и четверо пассажиров – спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет. В результате ДТП тренер погиб, подростки были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы водитель и пассажир иномарки.
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