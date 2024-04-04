https://ria.ru/20240404/vklady-1937725754.html

Вкладчиков предупредили о скором изменении банковских условий

Вкладчиков предупредили о скором изменении банковских условий - РИА Новости, 04.04.2024

Вкладчиков предупредили о скором изменении банковских условий

Ставки по краткосрочным депозитам вскоре могут начать снижаться, но пока еще есть время найти выгодные предложения на финансовом рынке, рассказал агентству... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:17

2024-04-04T02:17

2024-04-04T02:17

экономика

богдан зварич

банки.ру

вклады

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ставки по краткосрочным депозитам вскоре могут начать снижаться, но пока еще есть время найти выгодные предложения на финансовом рынке, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, в последние месяцы Банк России сохраняет ключевую ставку на неизменном уровне 16%. Но банкиры ждут сигнала о скором смягчении денежно-кредитной политики. Как только он прозвучит, они начнут превентивно снижать ставки по вкладам: зачем платить больше, если вскоре можно будет привлечь деньги дешевле.На этом фоне первыми “сдуются” краткосрочные депозиты - именно они сейчас являются наиболее выгодными. Однако до сих пор в рамках предложений банков на 3 и 6 месяцев можно найти интересные варианты и воспользоваться ими, полагает аналитик.Массового повышения ставок не ожидается. Исключение - банки, которым срочно нужна ликвидность или те, кто желает выровнять фондирование. “Например, если у банка больше приток краткосрочных средств, он может повысить ставки по вкладам сроком свыше года. Так нужно для баланса”, - заключил Зварич.

https://ria.ru/20240309/banki-1931964144.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, богдан зварич, банки.ру, вклады, россия