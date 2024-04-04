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В Гонконге выявили первый случай заражения человека вирусом герпеса В - РИА Новости, 04.04.2024
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10:27 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/virus-1937761944.html
В Гонконге выявили первый случай заражения человека вирусом герпеса В
В Гонконге выявили первый случай заражения человека вирусом герпеса В - РИА Новости, 04.04.2024
В Гонконге выявили первый случай заражения человека вирусом герпеса В
В специальном административном районе КНР Гонконг выявлен первый случай заражения человека вирусом герпеса В, также известным как обезьяний герпес, сообщают... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:27
2024-04-04T10:27
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. В специальном административном районе КНР Гонконг выявлен первый случай заражения человека вирусом герпеса В, также известным как обезьяний герпес, сообщают местные власти. Согласно сообщению, размещенном на официальном сайте администрации Гонконга, инфицированным является 37-летний мужчина с хорошим здоровьем, который контактировал с дикими обезьянами и был ранен ими во время посещения загородного парка Кам Шань в конце февраля. 21 марта мужчина был госпитализирован с температурой и нарушением сознания, анализ спинномозговой жидкости выявил положительный результат на вирус герпеса В. В настоящее время больной получает лечение в отделении интенсивной терапии одной из больниц и находится в критическом состоянии. В сообщении отмечается, что прежде случаи заражения вирусом выявлялись в США, Канаде, материковом Китае и Японии, и были в основном вызваны укусами или царапинами обезьян, передача вируса от человека к человеку является очень редким явлением. У инфицированного человека могут наблюдаться симптомы гриппа, которые могут перерасти до инфекции центральной нервной системы. Местные власти призвали людей держаться подальше от диких обезьян, промывать любые нанесенные ими раны проточной водой и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае получения ранений от животных.
https://ria.ru/20240122/ospa-1922841159.html
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в мире, китай, гонконг, сша
В мире, Китай, Гонконг, США
В Гонконге выявили первый случай заражения человека вирусом герпеса В

В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом у человека

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. В специальном административном районе КНР Гонконг выявлен первый случай заражения человека вирусом герпеса В, также известным как обезьяний герпес, сообщают местные власти.
Согласно сообщению, размещенном на официальном сайте администрации Гонконга, инфицированным является 37-летний мужчина с хорошим здоровьем, который контактировал с дикими обезьянами и был ранен ими во время посещения загородного парка Кам Шань в конце февраля.
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21 марта мужчина был госпитализирован с температурой и нарушением сознания, анализ спинномозговой жидкости выявил положительный результат на вирус герпеса В. В настоящее время больной получает лечение в отделении интенсивной терапии одной из больниц и находится в критическом состоянии.
В сообщении отмечается, что прежде случаи заражения вирусом выявлялись в США, Канаде, материковом Китае и Японии, и были в основном вызваны укусами или царапинами обезьян, передача вируса от человека к человеку является очень редким явлением.
У инфицированного человека могут наблюдаться симптомы гриппа, которые могут перерасти до инфекции центральной нервной системы.
Местные власти призвали людей держаться подальше от диких обезьян, промывать любые нанесенные ими раны проточной водой и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае получения ранений от животных.
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