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В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев - РИА Новости, 04.04.2024
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10:03 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/veter-1937758393.html
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев - РИА Новости, 04.04.2024
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев
Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:03
2024-04-04T10:03
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб. Ранее в результате прохождения штормового фронта в Подмосковье при падении дерева получила закрытую черепно-мозговую травму десятилетняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. "Зафиксировано падение 165 деревьев в 35 городских округах Московской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при падении деревьев в 16 городских округах был поврежден 31 автомобиль. "Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240404/nepogoda-1937757039.html
https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев

В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев, поврежден 31 автомобиль

© РИА Новости / Александр Рацимор | Перейти в медиабанкДерево упавшее на машину в результате штормового ветра
Дерево упавшее на машину в результате штормового ветра - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Александр Рацимор
Перейти в медиабанк
Дерево упавшее на машину в результате штормового ветра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
Ранее в результате прохождения штормового фронта в Подмосковье при падении дерева получила закрытую черепно-мозговую травму десятилетняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу.
Ликвидация последствий непогоды в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды
Вчера, 09:53
"Зафиксировано падение 165 деревьев в 35 городских округах Московской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при падении деревьев в 16 городских округах был поврежден 31 автомобиль.
"Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме", - резюмировал собеседник агентства.
Московская канатная дорога - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 19:19
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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