https://ria.ru/20240404/veter-1937758393.html

В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев

В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев - РИА Новости, 04.04.2024

В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев

Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:03

2024-04-04T10:03

2024-04-04T10:03

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб. Ранее в результате прохождения штормового фронта в Подмосковье при падении дерева получила закрытую черепно-мозговую травму десятилетняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. "Зафиксировано падение 165 деревьев в 35 городских округах Московской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при падении деревьев в 16 городских округах был поврежден 31 автомобиль. "Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240404/nepogoda-1937757039.html

https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)