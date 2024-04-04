https://ria.ru/20240404/veter-1937758393.html
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев - РИА Новости, 04.04.2024
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев
Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:03
2024-04-04T10:03
2024-04-04T10:03
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб. Ранее в результате прохождения штормового фронта в Подмосковье при падении дерева получила закрытую черепно-мозговую травму десятилетняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. "Зафиксировано падение 165 деревьев в 35 городских округах Московской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при падении деревьев в 16 городских округах был поврежден 31 автомобиль. "Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240404/nepogoda-1937757039.html
https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев, поврежден 31 автомобиль
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Падение 165 деревьев от сильного ветра зарегистрировано на территории Московской области, поврежден 31 автомобиль, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
Ранее в результате прохождения штормового фронта в Подмосковье
при падении дерева получила закрытую черепно-мозговую травму десятилетняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу.
"Зафиксировано падение 165 деревьев в 35 городских округах Московской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при падении деревьев в 16 городских округах был поврежден 31 автомобиль.
"Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме", - резюмировал собеседник агентства.