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До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште - РИА Новости, 04.04.2024
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16:57 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/vengry-1937862502.html
До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште
До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште - РИА Новости, 04.04.2024
До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после онлайн-заседания венгерской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:57
2024-04-04T16:57
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после онлайн-заседания венгерской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы. В четверг состоялась онлайн-встреча рабочей группы с участием главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По его словам, Венгрию устроит только полное возвращение того объема прав, которым закарпатские венгры располагали до 2015 года, и украинской стороне об этом хорошо известно, поскольку Венгрия уже девять лет последовательно отстаивает свою позицию. "Пока что мы от этого далеки... В ходе заседания позиции пока что не приблизились друг к другу значительно. Хорошая новость в том, что на следующей неделе этот совещательный орган снова соберется, состоится также и личная встреча руководителей группы", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал М1. Сийярто также сообщил, что донес до союзников по НАТО позицию, которая заключается в том, что при оценке деятельности Украины в рамках Годовой национальной программы Венгрия не пройдет мимо того факта, что закарпатским венграм так и не вернули права. По его словам, Будапешт устроит только закрепление гарантий прав венгерского нацменьшинства на самом высоком законодательном уровне, поскольку если вопросы образования и использования родного языка в общественной жизни будут переданы в компетенцию местных органов, то условный директор школы или местный административный начальник сможет и далее ограничить права венгров, а официальный Киев скажет, что он ни при чем. "Мы не хотим, чтобы подобные ситуации и дальше отравляли наши отношения. Поэтому мы думаем, что самое прозрачное решение, чтобы гарантии появились на самом высоком уровне, на уровне законов. Путь к этому предстоит еще довольно длинный, на мой взгляд, еще много надо работать", - заключил Сийярто. В начале марта Сийярто заявил, что ответ Киева на 11 требований Венгрии по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива, а без возвращения прав венгерскому нацменьшинству не сможет состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. По итогам встречи в Ужгороде 29 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20240314/vengriya-1932846815.html
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто
До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште

Сийярто: Украина по-прежнему далека от возвращения прав закарпатским венграм

© AP Photo / Denes ErdosЛюди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после онлайн-заседания венгерской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы.
В четверг состоялась онлайн-встреча рабочей группы с участием главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
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По его словам, Венгрию устроит только полное возвращение того объема прав, которым закарпатские венгры располагали до 2015 года, и украинской стороне об этом хорошо известно, поскольку Венгрия уже девять лет последовательно отстаивает свою позицию.
"Пока что мы от этого далеки... В ходе заседания позиции пока что не приблизились друг к другу значительно. Хорошая новость в том, что на следующей неделе этот совещательный орган снова соберется, состоится также и личная встреча руководителей группы", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал М1.
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Сийярто также сообщил, что донес до союзников по НАТО позицию, которая заключается в том, что при оценке деятельности Украины в рамках Годовой национальной программы Венгрия не пройдет мимо того факта, что закарпатским венграм так и не вернули права.
По его словам, Будапешт устроит только закрепление гарантий прав венгерского нацменьшинства на самом высоком законодательном уровне, поскольку если вопросы образования и использования родного языка в общественной жизни будут переданы в компетенцию местных органов, то условный директор школы или местный административный начальник сможет и далее ограничить права венгров, а официальный Киев скажет, что он ни при чем.
"Мы не хотим, чтобы подобные ситуации и дальше отравляли наши отношения. Поэтому мы думаем, что самое прозрачное решение, чтобы гарантии появились на самом высоком уровне, на уровне законов. Путь к этому предстоит еще довольно длинный, на мой взгляд, еще много надо работать", - заключил Сийярто.
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В начале марта Сийярто заявил, что ответ Киева на 11 требований Венгрии по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива, а без возвращения прав венгерскому нацменьшинству не сможет состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским.
По итогам встречи в Ужгороде 29 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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