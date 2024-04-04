https://ria.ru/20240404/vengry-1937862502.html

До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште

До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште - РИА Новости, 04.04.2024

До возвращения прав венграм на Украине еще далеко, заявили в Будапеште

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после онлайн-заседания венгерской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:57

2024-04-04T16:57

2024-04-04T16:57

в мире

венгрия

украина

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929609425_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_e6c8e45d9e954e62b2cb3a6409684126.jpg

БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после онлайн-заседания венгерской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы. В четверг состоялась онлайн-встреча рабочей группы с участием главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По его словам, Венгрию устроит только полное возвращение того объема прав, которым закарпатские венгры располагали до 2015 года, и украинской стороне об этом хорошо известно, поскольку Венгрия уже девять лет последовательно отстаивает свою позицию. "Пока что мы от этого далеки... В ходе заседания позиции пока что не приблизились друг к другу значительно. Хорошая новость в том, что на следующей неделе этот совещательный орган снова соберется, состоится также и личная встреча руководителей группы", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал М1. Сийярто также сообщил, что донес до союзников по НАТО позицию, которая заключается в том, что при оценке деятельности Украины в рамках Годовой национальной программы Венгрия не пройдет мимо того факта, что закарпатским венграм так и не вернули права. По его словам, Будапешт устроит только закрепление гарантий прав венгерского нацменьшинства на самом высоком законодательном уровне, поскольку если вопросы образования и использования родного языка в общественной жизни будут переданы в компетенцию местных органов, то условный директор школы или местный административный начальник сможет и далее ограничить права венгров, а официальный Киев скажет, что он ни при чем. "Мы не хотим, чтобы подобные ситуации и дальше отравляли наши отношения. Поэтому мы думаем, что самое прозрачное решение, чтобы гарантии появились на самом высоком уровне, на уровне законов. Путь к этому предстоит еще довольно длинный, на мой взгляд, еще много надо работать", - заключил Сийярто. В начале марта Сийярто заявил, что ответ Киева на 11 требований Венгрии по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива, а без возвращения прав венгерскому нацменьшинству не сможет состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. По итогам встречи в Ужгороде 29 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20240314/vengriya-1932846815.html

https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html

https://ria.ru/20240228/orban-1929882432.html

https://ria.ru/20240209/vengry-1926502219.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, петер сийярто