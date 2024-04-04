Сбербанк запустил сервис обмена валюты по заданному клиентом курсу
"Сбер" запустил сервис автоматического обмена валюты по заданному клиентом курсу
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сбербанк запустил в своем мобильном приложении сервис обмена долларов, евро и юаней по заданному клиентом курсу: банк автоматически купит или продаст валюту, как только желаемое значение курса будет достигнуто, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В приложении "Сбербанк Онлайн" появился новый сервис - "Обмен валюты по моему курсу". Чтобы купить или продать валюту по комфортному курсу, клиентам "Сбера" теперь не нужно следить за ее стоимостью каждый день. Достаточно создать в приложении заявку, указав курс, по которому клиент хотел бы обменять безналичную валюту, и сумму обмена. Банк купит или продаст валюту автоматически, если ее цена достигнет указанного значения", - сообщили в "Сбере".
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Для совершения операции должен быть открытый счёт в нужной валюте, по заявкам клиентам доступен безналичный обмен долларов США, евро и китайских юаней. Заявка действует 30 дней, отменить ее можно в любой момент. Если за 30 дней желаемое значение не достигнуто, заявка аннулируется и её нужно будет подать заново. Одновременно можно открыть до трёх заявок.
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"Важно: согласно ограничениям Центробанка, снять с валютного счета можно только рубли", - указали в банке. Там добавили также, что услуга доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн" и в приложении на смартфонах Android.
Другой крупнейший банк – ВТБ – запустил такую услугу автоматического обмена валюты по заданному курсу по заявке в 2021 году для премиальных клиентов. В сервисе доступны пять иностранных валют: юань, тенге, белорусский рубль, армянский драм, азербайджанский манат.
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