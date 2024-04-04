https://ria.ru/20240404/ukraine-1937783571.html

На Украине заявили об ослаблении системы ПВО

На Украине заявили об ослаблении системы ПВО - РИА Новости, 04.04.2024

На Украине заявили об ослаблении системы ПВО

РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:01

2024-04-04T12:01

2024-04-04T12:01

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад, заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко газете Washington Post. "Мы сейчас слабее в плане противовоздушной обороны, чем даже четыре месяца назад", - приводит его слова газета Washington Post. Тимченко добавил, что много времени и денег уходит на ремонт объектов энергетики, однако "одной атаки" может быть достаточно для уничтожения восстановленного.По информации издания, которое ссылается на чиновников в Киеве, запасы боеприпасов, используемых для противовоздушной обороны сокращаются. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240402/dtek-1937457084.html

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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины