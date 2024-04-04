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"Невозможно". Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе - РИА Новости, 04.04.2024
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22:58 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html
"Невозможно". Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе
"Невозможно". Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе - РИА Новости, 04.04.2024
"Невозможно". Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе
В Одессе и других крупных украинских городах невозможно жить, поскольку в них теперь очень часто отключают электричество, заявила в эфире YouTube-канала Public... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:58
2024-04-04T22:58
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Одессе и других крупных украинских городах невозможно жить, поскольку в них теперь очень часто отключают электричество, заявила в эфире YouTube-канала Public Sénat политолог Вера Гранцева."Энергетическая инфраструктура часто подвергается ударам, что делает жизнь в крупных городах, например, Одессе, невозможной", — сказала она.По словам эксперта, ситуация практически идентичная и для других больших населенных пунктов, даже если они находятся совсем далеко от передовой. Львов страдает от тех же проблем, сообщила Гранцева.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. ВКС и артиллерия работают по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937911924.html
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в мире, одесса, франция, владимир путин, воздушно-космические силы россии, украина, россия
В мире, Одесса, Франция, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Украина, Россия
"Невозможно". Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе

Политолог Public Sénat: в Одессе невозможно жить из-за отключений электричества

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Одессе и других крупных украинских городах невозможно жить, поскольку в них теперь очень часто отключают электричество, заявила в эфире YouTube-канала Public Sénat политолог Вера Гранцева.
"Энергетическая инфраструктура часто подвергается ударам, что делает жизнь в крупных городах, например, Одессе, невозможной", — сказала она.
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По словам эксперта, ситуация практически идентичная и для других больших населенных пунктов, даже если они находятся совсем далеко от передовой. Львов страдает от тех же проблем, сообщила Гранцева.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. ВКС и артиллерия работают по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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