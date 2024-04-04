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"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину - РИА Новости, 04.04.2024
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20:44 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937911924.html
"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину
"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину - РИА Новости, 04.04.2024
"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину
Украина скоро полностью исчезнет как государство, поэтому руководство США паникует, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:44
2024-04-04T20:44
в мире
украина
сша
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина скоро полностью исчезнет как государство, поэтому руководство США паникует, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования. &lt;…&gt; (Глава МИД Дмитрий. — Прим. ред.) Кулеба не только останется без работы, но и без государства", — сыронизировал эксперт.Как отметил Риттер, Россию уже давно перестали заботить панические заявления американских политиков и руководителей о происходящем в регионе. Он обвинил Вашингтон в затягивании и разжигании конфликта путем новых поставок вооружений Киеву, а также напомнил, что сотни тысяч украинских военных погибли и продолжают гибнуть по вине американцев."Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми планеты, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других людей. Ну бросьте, ребята, мы же можем быть лучше", — подчеркнул бывший разведчик.В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Все грузы с западной военной техникой и боеприпасами для Киева будут законными целями ВКС, предупредили в МИД России.
https://ria.ru/20240404/nato-1937897541.html
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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину

Экс-разведчик Риттер: Украина скоро полностью исчезнет как государство

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина скоро полностью исчезнет как государство, поэтому руководство США паникует, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования. <…> (Глава МИД Дмитрий. — Прим. ред.) Кулеба не только останется без работы, но и без государства", — сыронизировал эксперт.
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Как отметил Риттер, Россию уже давно перестали заботить панические заявления американских политиков и руководителей о происходящем в регионе. Он обвинил Вашингтон в затягивании и разжигании конфликта путем новых поставок вооружений Киеву, а также напомнил, что сотни тысяч украинских военных погибли и продолжают гибнуть по вине американцев.
"Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми планеты, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других людей. Ну бросьте, ребята, мы же можем быть лучше", — подчеркнул бывший разведчик.
В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Все грузы с западной военной техникой и боеприпасами для Киева будут законными целями ВКС, предупредили в МИД России.
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В миреУкраинаСШАРоссияСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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