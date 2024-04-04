https://ria.ru/20240404/ukraina-1937911924.html

"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину

"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину - РИА Новости, 04.04.2024

"Кулеба останется без работы". Зеленскому сообщили, к чему готовят Украину

Украина скоро полностью исчезнет как государство, поэтому руководство США паникует, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:44

2024-04-04T20:44

2024-04-04T20:44

в мире

украина

сша

россия

скотт риттер

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_6331c77b6878695b972130c402198da1.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина скоро полностью исчезнет как государство, поэтому руководство США паникует, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования. <…> (Глава МИД Дмитрий. — Прим. ред.) Кулеба не только останется без работы, но и без государства", — сыронизировал эксперт.Как отметил Риттер, Россию уже давно перестали заботить панические заявления американских политиков и руководителей о происходящем в регионе. Он обвинил Вашингтон в затягивании и разжигании конфликта путем новых поставок вооружений Киеву, а также напомнил, что сотни тысяч украинских военных погибли и продолжают гибнуть по вине американцев."Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми планеты, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других людей. Ну бросьте, ребята, мы же можем быть лучше", — подчеркнул бывший разведчик.В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Все грузы с западной военной техникой и боеприпасами для Киева будут законными целями ВКС, предупредили в МИД России.

https://ria.ru/20240404/nato-1937897541.html

https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии