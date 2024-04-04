https://ria.ru/20240404/ukraina-1937883196.html
Перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявили в МВФ
Перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявили в МВФ - РИА Новости, 04.04.2024
Перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявили в МВФ
Перспективы экономики Украины остаются исключительно неопределенными из-за продолжающегося конфликта и задержек внешнего финансирования, заявила в четверг... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:06
2024-04-04T18:06
2024-04-04T18:06
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Перспективы экономики Украины остаются исключительно неопределенными из-за продолжающегося конфликта и задержек внешнего финансирования, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Прогноз остается предметом исключительной неопределенности… Риски, связанные с продолжающимися военными действиями и задержками внешнего финансирования, остаются исключительно высокими", - сообщила она журналистам на брифинге в ответ на вопрос о перспективах экономики Украины. По словам Козак, своевременность и предсказуемость внешнего финансирования являются критически значимыми для поддержания украинской экономики и фонд намерен продолжать взаимодействие с властями страны для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, а также внедрения реформ. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов. Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что дыры в госбюджете Киев закрывает с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Как сообщала в марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. В МВФ неоднократно подчеркивали, что жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, а в текущем году Киеву потребуется порядка 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, включая порядка 32 миллиардов долларов "официальной помощи доноров".
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мвф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, МВФ, В мире
Перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявили в МВФ
МВФ назвал перспективы украинской экономики исключительно неопределенными
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Перспективы экономики Украины остаются исключительно неопределенными из-за продолжающегося конфликта и задержек внешнего финансирования, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Прогноз остается предметом исключительной неопределенности… Риски, связанные с продолжающимися военными действиями и задержками внешнего финансирования, остаются исключительно высокими", - сообщила она журналистам на брифинге в ответ на вопрос о перспективах экономики Украины.
По словам Козак, своевременность и предсказуемость внешнего финансирования являются критически значимыми для поддержания украинской экономики и фонд намерен продолжать взаимодействие с властями страны для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, а также внедрения реформ.
В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
Ранее в Верховной Раде
Украины заявляли, что дыры в госбюджете Киев
закрывает с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США
власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7
. В конце ноября Владимир Зеленский
подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Как сообщала в марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
В МВФ неоднократно подчеркивали, что жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, а в текущем году Киеву потребуется порядка 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, включая порядка 32 миллиардов долларов "официальной помощи доноров".