https://ria.ru/20240404/ukraina-1937883196.html

Перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявили в МВФ

Перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявили в МВФ - РИА Новости, 04.04.2024

Перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявили в МВФ

Перспективы экономики Украины остаются исключительно неопределенными из-за продолжающегося конфликта и задержек внешнего финансирования, заявила в четверг... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:06

2024-04-04T18:06

2024-04-04T18:06

специальная военная операция на украине

украина

мвф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Перспективы экономики Украины остаются исключительно неопределенными из-за продолжающегося конфликта и задержек внешнего финансирования, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Прогноз остается предметом исключительной неопределенности… Риски, связанные с продолжающимися военными действиями и задержками внешнего финансирования, остаются исключительно высокими", - сообщила она журналистам на брифинге в ответ на вопрос о перспективах экономики Украины. По словам Козак, своевременность и предсказуемость внешнего финансирования являются критически значимыми для поддержания украинской экономики и фонд намерен продолжать взаимодействие с властями страны для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, а также внедрения реформ. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов. Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что дыры в госбюджете Киев закрывает с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Как сообщала в марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. В МВФ неоднократно подчеркивали, что жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, включая финансовую поддержку США, а в текущем году Киеву потребуется порядка 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, включая порядка 32 миллиардов долларов "официальной помощи доноров".

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, мвф, в мире