https://ria.ru/20240404/ukraina-1937864306.html

Украинцы назвали самую большую угрозу для страны

Украинцы назвали самую большую угрозу для страны - РИА Новости, 04.04.2024

Украинцы назвали самую большую угрозу для страны

Больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:06

2024-04-04T17:06

2024-04-04T17:06

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", 51% респондентов назвал коррупцию в органах власти наибольшей угрозой для развития страны. Еще 46% видят угрозу в конфликте с РФ, 11% - в экономическом кризисе, инфляции, снижении уровня жизни. При этом респонденты могли выбрать несколько пунктов. Ранее институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины опубликовал результаты опроса, согласно которому число жителей Украины, которые считают, что власти наживаются на конфликте и все больше увязают в коррупции, увеличилось за год с 43% до 70%. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20240404/opros-1937859536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины