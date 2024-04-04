Украинцы назвали самую большую угрозу для страны
Опрос: 51 процент украинцев считает коррупцию самой большой угрозой для страны
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", 51% респондентов назвал коррупцию в органах власти наибольшей угрозой для развития страны. Еще 46% видят угрозу в конфликте с РФ, 11% - в экономическом кризисе, инфляции, снижении уровня жизни. При этом респонденты могли выбрать несколько пунктов.
Ранее институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины опубликовал результаты опроса, согласно которому число жителей Украины, которые считают, что власти наживаются на конфликте и все больше увязают в коррупции, увеличилось за год с 43% до 70%.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.