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Украинцы назвали самую большую угрозу для страны - РИА Новости, 04.04.2024
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17:06 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937864306.html
Украинцы назвали самую большую угрозу для страны
Украинцы назвали самую большую угрозу для страны - РИА Новости, 04.04.2024
Украинцы назвали самую большую угрозу для страны
Больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:06
2024-04-04T17:06
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", 51% респондентов назвал коррупцию в органах власти наибольшей угрозой для развития страны. Еще 46% видят угрозу в конфликте с РФ, 11% - в экономическом кризисе, инфляции, снижении уровня жизни. При этом респонденты могли выбрать несколько пунктов. Ранее институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины опубликовал результаты опроса, согласно которому число жителей Украины, которые считают, что власти наживаются на конфликте и все больше увязают в коррупции, увеличилось за год с 43% до 70%. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20240404/opros-1937859536.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Украинцы назвали самую большую угрозу для страны

Опрос: 51 процент украинцев считает коррупцию самой большой угрозой для страны

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Исследование проводилось с 17 по 21 февраля методом телефонных интервью. В нем участвовало 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.
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Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", 51% респондентов назвал коррупцию в органах власти наибольшей угрозой для развития страны. Еще 46% видят угрозу в конфликте с РФ, 11% - в экономическом кризисе, инфляции, снижении уровня жизни. При этом респонденты могли выбрать несколько пунктов.
Ранее институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины опубликовал результаты опроса, согласно которому число жителей Украины, которые считают, что власти наживаются на конфликте и все больше увязают в коррупции, увеличилось за год с 43% до 70%.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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