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На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
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16:17 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937852834.html
На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ
На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ
Владимир Зеленский решил уволить генпрокурора Украины Андрея Костина, его отставка уже согласована, в дальнейшем его могут назначить послом в Амстердаме,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:17
2024-04-04T16:17
в мире
украина
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский решил уволить генпрокурора Украины Андрея Костина, его отставка уже согласована, в дальнейшем его могут назначить послом в Амстердаме, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в руководстве президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте. "Зеленский вместе с ближайшим окружением, собирая цепь кадровых решений, согласовали замену генпрокурора Украины Андрея Костина, назначенного на этот пост в июле 2022 года. Наиболее вероятным его преемником является глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер", - сообщает издание со ссылкой на источник в фракции "Слуга народа". По его данным, Костин может быть назначен послом в Нидерландах вместо Александра Карасевича. Уточняется, что процедура отставки Костина - как и ряда других кандидатов на увольнение, чьи имена не указываются, - требует участия депутатов Верховной рады. Решение по данным кадровым перестановкам, уверяет собеседник, запланировано в начале сессии, которая стартует 10 апреля. По словам источника издания, Костин часто ездил в командировки, за что получил среди силовиков прозвище "Турист". В случае его отставки обязанности генпрокурора будет исполнять его первый заместитель Алексей Хоменко, а "главным кандидатом" на должность генпрокурора, как передает издание, выступает Кипер, к которому в офисе Зеленского "особое отношение" и на чьей кандидатуре настаивает руководитель офиса Андрей Ермак.
https://ria.ru/20240326/snbo-1936043189.html
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в мире, украина, генеральная прокуратура украины
В мире, Украина, Генеральная прокуратура Украины
На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ

"Зеркало недели": генпрокурор Украины Костин может стать послом в Нидерландах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский решил уволить генпрокурора Украины Андрея Костина, его отставка уже согласована, в дальнейшем его могут назначить послом в Амстердаме, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в руководстве президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте.
"Зеленский вместе с ближайшим окружением, собирая цепь кадровых решений, согласовали замену генпрокурора Украины Андрея Костина, назначенного на этот пост в июле 2022 года. Наиболее вероятным его преемником является глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер", - сообщает издание со ссылкой на источник в фракции "Слуга народа".
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По его данным, Костин может быть назначен послом в Нидерландах вместо Александра Карасевича. Уточняется, что процедура отставки Костина - как и ряда других кандидатов на увольнение, чьи имена не указываются, - требует участия депутатов Верховной рады. Решение по данным кадровым перестановкам, уверяет собеседник, запланировано в начале сессии, которая стартует 10 апреля. По словам источника издания, Костин часто ездил в командировки, за что получил среди силовиков прозвище "Турист".
В случае его отставки обязанности генпрокурора будет исполнять его первый заместитель Алексей Хоменко, а "главным кандидатом" на должность генпрокурора, как передает издание, выступает Кипер, к которому в офисе Зеленского "особое отношение" и на чьей кандидатуре настаивает руководитель офиса Андрей Ермак.
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