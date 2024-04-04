https://ria.ru/20240404/ukraina-1937852834.html

На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ

На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

На Украине планируют уволить генерального прокурора, сообщили СМИ

Владимир Зеленский решил уволить генпрокурора Украины Андрея Костина, его отставка уже согласована, в дальнейшем его могут назначить послом в Амстердаме,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:17

2024-04-04T16:17

2024-04-04T16:17

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский решил уволить генпрокурора Украины Андрея Костина, его отставка уже согласована, в дальнейшем его могут назначить послом в Амстердаме, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в руководстве президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте. "Зеленский вместе с ближайшим окружением, собирая цепь кадровых решений, согласовали замену генпрокурора Украины Андрея Костина, назначенного на этот пост в июле 2022 года. Наиболее вероятным его преемником является глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер", - сообщает издание со ссылкой на источник в фракции "Слуга народа". По его данным, Костин может быть назначен послом в Нидерландах вместо Александра Карасевича. Уточняется, что процедура отставки Костина - как и ряда других кандидатов на увольнение, чьи имена не указываются, - требует участия депутатов Верховной рады. Решение по данным кадровым перестановкам, уверяет собеседник, запланировано в начале сессии, которая стартует 10 апреля. По словам источника издания, Костин часто ездил в командировки, за что получил среди силовиков прозвище "Турист". В случае его отставки обязанности генпрокурора будет исполнять его первый заместитель Алексей Хоменко, а "главным кандидатом" на должность генпрокурора, как передает издание, выступает Кипер, к которому в офисе Зеленского "особое отношение" и на чьей кандидатуре настаивает руководитель офиса Андрей Ермак.

https://ria.ru/20240326/snbo-1936043189.html

https://ria.ru/20240402/chistki-1937237195.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, генеральная прокуратура украины