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Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров
Китайская инициатива по урегулированию на Украине на сегодняшний день представляет собой наиболее четкий и разумный план решения конфликта, заявил министр... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:12
2024-04-04T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Китайская инициатива по урегулированию на Украине на сегодняшний день представляет собой наиболее четкий и разумный план решения конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай - 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников", - сказал Лавров журналистам. По его словам, в отличие от "формулы мира" Владимира Зеленского, которую Россия отвергает и которая, по словам министра, представляет собой "меню, откуда чего хочешь, то и выдергиваешь, китайский план таков, что все 12 пунктов взаимосвязаны и взаимообусловлены". "Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить. Выстроен он в логике от общего к частному", "Этот план критиковали за то, что он неконкретный… Но это разумный план, который великая китайская цивилизация предложила для обсуждения", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html
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в мире, китай, украина, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров

Лавров назвал китайский план урегулирования на Украине самым разумным и четким

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Китайская инициатива по урегулированию на Украине на сегодняшний день представляет собой наиболее четкий и разумный план решения конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай - 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников", - сказал Лавров журналистам.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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По его словам, в отличие от "формулы мира" Владимира Зеленского, которую Россия отвергает и которая, по словам министра, представляет собой "меню, откуда чего хочешь, то и выдергиваешь, китайский план таков, что все 12 пунктов взаимосвязаны и взаимообусловлены".
"Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить. Выстроен он в логике от общего к частному",
"Этот план критиковали за то, что он неконкретный… Но это разумный план, который великая китайская цивилизация предложила для обсуждения", - заключил Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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