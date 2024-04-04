https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров
Китайская инициатива по урегулированию на Украине на сегодняшний день представляет собой наиболее четкий и разумный план решения конфликта, заявил министр... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:12
2024-04-04T14:12
2024-04-04T14:12
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Китайская инициатива по урегулированию на Украине на сегодняшний день представляет собой наиболее четкий и разумный план решения конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай - 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников", - сказал Лавров журналистам. По его словам, в отличие от "формулы мира" Владимира Зеленского, которую Россия отвергает и которая, по словам министра, представляет собой "меню, откуда чего хочешь, то и выдергиваешь, китайский план таков, что все 12 пунктов взаимосвязаны и взаимообусловлены". "Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить. Выстроен он в логике от общего к частному", "Этот план критиковали за то, что он неконкретный… Но это разумный план, который великая китайская цивилизация предложила для обсуждения", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, украина, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Китай представил самый четкий план урегулирования на Украине, заявил Лавров
Лавров назвал китайский план урегулирования на Украине самым разумным и четким