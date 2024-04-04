https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html

Лавров назвал ситуацию на Украине патовой, но не по вине России

Лавров назвал ситуацию на Украине патовой, но не по вине России - РИА Новости, 04.04.2024

Лавров назвал ситуацию на Украине патовой, но не по вине России

Ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:50

2024-04-04T13:50

2024-04-04T14:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали", - сказал журналистам российский министр. Лавров пояснил, что "если хотят на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности договариваться - мы в любой момент готовы". "Но для этого не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" - пусть об этом скажут. Ход не за нами", - добавил глава МИД РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)