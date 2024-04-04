Лавров назвал ситуацию на Украине патовой, но не по вине России
Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали", - сказал журналистам российский министр.
Лавров пояснил, что "если хотят на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности договариваться - мы в любой момент готовы". "Но для этого не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" - пусть об этом скажут. Ход не за нами", - добавил глава МИД РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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