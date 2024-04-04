https://ria.ru/20240404/ukraina-1937774640.html

Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров

Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024

Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров

Военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:29

2024-04-04T11:29

2024-04-04T11:29

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей лавров

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО. Заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что это происходит с единственным намерением: чтобы Украина могла продолжать воевать с Россией.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, сергей лавров, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)