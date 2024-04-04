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Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937774640.html
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров
Военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:29
2024-04-04T11:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО. Заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что это происходит с единственным намерением: чтобы Украина могла продолжать воевать с Россией.
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украина, россия, сергей лавров, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров

Лавров: помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную для НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО. Заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию.
Он подчеркнул, что это происходит с единственным намерением: чтобы Украина могла продолжать воевать с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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