https://ria.ru/20240404/ukraina-1937773970.html

Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством

Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством - РИА Новости, 04.04.2024

Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством

Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:27

2024-04-04T11:27

2024-04-04T11:33

в мире

украина

киев

донбасс

сергей лавров

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством. Десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

украина

киев

донбасс

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, донбасс, сергей лавров