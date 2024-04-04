https://ria.ru/20240404/ukraina-1937773970.html
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:27
2024-04-04T11:27
2024-04-04T11:33
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством. Десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, донбасс, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Донбасс, Сергей Лавров
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Лавров: Киев уже десять лет терроризирует народ Донбасса