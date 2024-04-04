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Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством - РИА Новости, 04.04.2024
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11:27 04.04.2024 (обновлено: 11:33 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937773970.html
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:27
2024-04-04T11:33
в мире
украина
киев
донбасс
сергей лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством. Десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
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в мире, украина, киев, донбасс, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Донбасс, Сергей Лавров
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством

Лавров: Киев уже десять лет терроризирует народ Донбасса

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина стала откровенно террористическим государством, терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством. Десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
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