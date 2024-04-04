https://ria.ru/20240404/ukraina-1937767565.html

На Украине признались в неспособности повлиять на соцсети и мессенджеры

На Украине признались в неспособности повлиять на соцсети и мессенджеры - РИА Новости, 04.04.2024

На Украине признались в неспособности повлиять на соцсети и мессенджеры

СБУ призналась в неспособности повлиять на крупные соцсети и мессенджеры, заявил начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Илья Витюк. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:02

2024-04-04T11:02

2024-04-04T11:24

в мире

николай княжицкий

андрей коваленко

алексей данилов

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. СБУ призналась в неспособности повлиять на крупные соцсети и мессенджеры, заявил начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Илья Витюк. "Мы регулярно связываемся со всеми платформами относительно блокировки или удаления опасного контента... Ни одна из них - ни Telegram, ни Facebook или Meta, (запрещены в РФ как экстремистские - ред.) ни Google официально не представлены на Украине, не имеют юридического лица. Они не обязаны выполнять наши запросы, требования, даже решения суда их не касаются, потому что юридически они не находятся на нашей территории", - приводит Укринформ слова Витюка в интервью на сайте агентства.Витюк также заявил, что Украина работает над решением вопроса об открытии представительств компаний в стране с целью регулирования публикуемого в сетях контента. Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий 21 марта сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, николай княжицкий, андрей коваленко, алексей данилов