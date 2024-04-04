https://ria.ru/20240404/ukraina-1937764162.html

Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину

Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину - РИА Новости, 04.04.2024

Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину

Британия, Франция и страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск на Украину, заявил консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:39

2024-04-04T10:39

2024-04-04T14:37

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Британия, Франция и страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск на Украину, заявил консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd. "Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и <...> вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой", — написал он. По мнению эксперта, странам НАТО в скором времени придется отправить на Украину войска, так как Киеву не хватает бойцов. В противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". Как считает Люттвак, военным НАТО необязательно участвовать в боях, они просто могут взять на себя обучение новобранцев и ремонт техники, тем самым позволив украинским коллегам отправиться выполнять боевые задачи."Даже если дипломатия успешно вмешается, <...> российская военная мощь победоносно вернется в Центральную Европу", — отметил он. В таком случае, объяснил эксперт, странам Западной Европы придется проводить преобразования в своих вооруженных силах, в том числе вернуть обязательную военную службу. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

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https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, сша