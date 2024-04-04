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"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
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09:20 04.04.2024 (обновлено: 17:00 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине
"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине
ВС России усилили удары по военным объектам по всей территории Украины, пишет Al Khaleej. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:20
2024-04-04T17:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ВС России усилили удары по военным объектам по всей территории Украины, пишет Al Khaleej.&quot;За последние несколько дней произошли тревожные события: &lt;…&gt; российские войска усилили удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей территории Украины, впервые применив мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики&quot;, — говорится в материале.В статье также отметили, что ближайшие месяцы для украинцев будут трудными на фоне отсутствия необходимой поддержки западных союзников, поскольку без нее ВСУ будет тяжело держать свои позиции.Тридцатого марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240403/mayor-1937594994.html
https://ria.ru/20240403/izmeneniya-1937519322.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Политика
"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине

Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины по всей стране

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ВС России усилили удары по военным объектам по всей территории Украины, пишет Al Khaleej.
«

"За последние несколько дней произошли тревожные события: <…> российские войска усилили удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей территории Украины, впервые применив мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики", — говорится в материале.

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В статье также отметили, что ближайшие месяцы для украинцев будут трудными на фоне отсутствия необходимой поддержки западных союзников, поскольку без нее ВСУ будет тяжело держать свои позиции.
Тридцатого марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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