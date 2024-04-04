https://ria.ru/20240404/uklonenie-1937783812.html

Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы

Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы - РИА Новости, 04.04.2024

Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы

В Рязанской области уроженец Таджикистана, признанный судом виновным в уклонении от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации, сообщило РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:03

2024-04-04T12:03

2024-04-04T12:03

таджикистан

рязанская область

россия

происшествия

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. В Рязанской области уроженец Таджикистана, признанный судом виновным в уклонении от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. "В Скопинском районе уроженец Республики Таджикистан, осужденный за уклонение от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации", - сообщило СУСК. Уточняется, что суд признал виновным в уклонении от прохождения военной службы уроженца Таджикистана 2001 года рождения, который приобрел гражданство РФ 6 мая 2022 года. Установлено, что осужденный не явился без уважительных причин по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Суд назначил наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу. "Соответствующая информация и копия приговора суда были направлены следственным органом в УМВД России по Рязанской области. Гражданство Российской Федерации осужденного было прекращено по основанию, предусмотренному пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в совершении преступления)", - поясняет СУСК. Подчеркивается, что в среду у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства.

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

https://ria.ru/20240116/prestupleniya-1921734847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таджикистан, рязанская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)