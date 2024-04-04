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Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы - РИА Новости, 04.04.2024
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12:03 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/uklonenie-1937783812.html
Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы
Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы - РИА Новости, 04.04.2024
Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы
В Рязанской области уроженец Таджикистана, признанный судом виновным в уклонении от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации, сообщило РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:03
2024-04-04T12:03
таджикистан
рязанская область
россия
происшествия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. В Рязанской области уроженец Таджикистана, признанный судом виновным в уклонении от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. "В Скопинском районе уроженец Республики Таджикистан, осужденный за уклонение от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации", - сообщило СУСК. Уточняется, что суд признал виновным в уклонении от прохождения военной службы уроженца Таджикистана 2001 года рождения, который приобрел гражданство РФ 6 мая 2022 года. Установлено, что осужденный не явился без уважительных причин по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Суд назначил наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу. "Соответствующая информация и копия приговора суда были направлены следственным органом в УМВД России по Рязанской области. Гражданство Российской Федерации осужденного было прекращено по основанию, предусмотренному пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в совершении преступления)", - поясняет СУСК. Подчеркивается, что в среду у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства.
https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html
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таджикистан, рязанская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Таджикистан, Рязанская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы

Под Рязанью уроженца Таджикистана лишили гражданства РФ за уклонение от призыва

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. В Рязанской области уроженец Таджикистана, признанный судом виновным в уклонении от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале.
Скопинском районе уроженец Республики Таджикистан, осужденный за уклонение от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации", - сообщило СУСК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
28 декабря 2023, 11:32
Уточняется, что суд признал виновным в уклонении от прохождения военной службы уроженца Таджикистана 2001 года рождения, который приобрел гражданство РФ 6 мая 2022 года. Установлено, что осужденный не явился без уважительных причин по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Суд назначил наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.
"Соответствующая информация и копия приговора суда были направлены следственным органом в УМВД России по Рязанской области. Гражданство Российской Федерации осужденного было прекращено по основанию, предусмотренному пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в совершении преступления)", - поясняет СУСК.
Подчеркивается, что в среду у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства.
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В ГД предложили расширить список преступлений, за которые лишат гражданства
16 января, 21:21
 
ТаджикистанРязанская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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