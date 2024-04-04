Уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от службы
Под Рязанью уроженца Таджикистана лишили гражданства РФ за уклонение от призыва
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. В Рязанской области уроженец Таджикистана, признанный судом виновным в уклонении от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале.
"В Скопинском районе уроженец Республики Таджикистан, осужденный за уклонение от прохождения военной службы, лишен гражданства Российской Федерации", - сообщило СУСК.
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Уточняется, что суд признал виновным в уклонении от прохождения военной службы уроженца Таджикистана 2001 года рождения, который приобрел гражданство РФ 6 мая 2022 года. Установлено, что осужденный не явился без уважительных причин по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Суд назначил наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.
"Соответствующая информация и копия приговора суда были направлены следственным органом в УМВД России по Рязанской области. Гражданство Российской Федерации осужденного было прекращено по основанию, предусмотренному пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в совершении преступления)", - поясняет СУСК.
Подчеркивается, что в среду у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства.