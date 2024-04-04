https://ria.ru/20240404/ugroza-1937747802.html

МИД: пока НАТО считает Россию угрозой, нет смысла говорить о соглашениях

МИД: пока НАТО считает Россию угрозой, нет смысла говорить о соглашениях - РИА Новости, 04.04.2024

МИД: пока НАТО считает Россию угрозой, нет смысла говорить о соглашениях

Бессмысленно говорить о модальностях возможных договоренностей с Западом по безопасности, пока НАТО считает Россию "прямой угрозой", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:27

2024-04-04T08:27

2024-04-04T08:27

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бессмысленно говорить о модальностях возможных договоренностей с Западом по безопасности, пока НАТО считает Россию "прямой угрозой", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Когда в доктринальных документах НАТО Россия квалифицируется как "наиболее значительная и прямая угроза", бессмысленно говорить о каких-либо конкретных модальностях гипотетических договоренностей с Западом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остаются ли в силе сделанные Россией ранее предложения по гарантиям безопасности НАТО, или с учетом изменений "на земле" они тоже поменялись. Грушко отметил, что Россия неоднократно ставила перед альянсом и его странами-членами "вопрос о создании прочного фундамента отношений на основе принципа неделимости безопасности". "Последняя попытка была предпринята нами в декабре 2021 года. Напомню, тогда мы передали США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности России. Они были отвергнуты. И политически, и в сфере военного строительства деятельность альянса нацелена на противостояние с нашей страной", - подчеркнул замглавы МИД. В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств - участников ОБСЕ - не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание в формате Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20240121/ucheniya-1922571156.html

https://ria.ru/20240403/nato-1937549657.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, александр грушко, мария захарова, сергей лавров, нато, обсе, в мире