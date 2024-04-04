https://ria.ru/20240404/udar-1937919010.html

Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе

Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе - РИА Новости, 04.04.2024

Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что "решительно осуждает" удар израильских сил по сектору Газа, в результате которого погибли семь членов международной РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:40

2024-04-04T21:40

2024-04-04T21:40

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что "решительно осуждает" удар израильских сил по сектору Газа, в результате которого погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня". "Когда я увидел новости об ударе (по гуманитарным работникам – ред.), я был возмущен. И я решительно осуждаю это", – сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе. При этом госсекретарь США отметил, что соответствующий "инцидент" был уже не первым, тем не менее он должен стать последним. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом. Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших - граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.

https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240404/palestina-1937741409.html

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в мире, сша, израиль, брюссель, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году