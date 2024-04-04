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Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе - РИА Новости, 04.04.2024
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21:40 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/udar-1937919010.html
Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе
Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе - РИА Новости, 04.04.2024
Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что "решительно осуждает" удар израильских сил по сектору Газа, в результате которого погибли семь членов международной РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:40
2024-04-04T21:40
в мире
сша
израиль
брюссель
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что "решительно осуждает" удар израильских сил по сектору Газа, в результате которого погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня". "Когда я увидел новости об ударе (по гуманитарным работникам – ред.), я был возмущен. И я решительно осуждаю это", – сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе. При этом госсекретарь США отметил, что соответствующий "инцидент" был уже не первым, тем не менее он должен стать последним. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом. Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших - граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, брюссель, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Брюссель, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен решительно осудил удар по волонтерам в Газе

Блинкен решительно осудил израильский удар по волонтерам в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что "решительно осуждает" удар израильских сил по сектору Газа, в результате которого погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня".
«
"Когда я увидел новости об ударе (по гуманитарным работникам – ред.), я был возмущен. И я решительно осуждаю это", – сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
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При этом госсекретарь США отметил, что соответствующий "инцидент" был уже не первым, тем не менее он должен стать последним.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом. Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших - граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
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В миреСШАИзраильБрюссельЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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