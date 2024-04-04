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Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий - РИА Новости, 04.04.2024
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14:18 04.04.2024
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Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий
Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий - РИА Новости, 04.04.2024
Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий
Городские службы Москвы повсеместно приводят в порядок дворы и фасады жилых домов, они промывают детские и спортивные площадки, окрашивают цоколи домов,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:18
2024-04-04T14:18
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы повсеместно приводят в порядок дворы и фасады жилых домов, они промывают детские и спортивные площадки, окрашивают цоколи домов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно приводим в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства", - говорится в сообщении. Уточняется, что городские службы промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости отремонтируют и покрасят. Также специалисты промывают и окрашивают цоколи домов. Помимо того, они очищают фасады. "В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы, и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - пояснили в ведомстве.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Благоустройство, субботник

Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыГородские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий
Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы повсеместно приводят в порядок дворы и фасады жилых домов, они промывают детские и спортивные площадки, окрашивают цоколи домов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Повсеместно приводим в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что городские службы промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости отремонтируют и покрасят. Также специалисты промывают и окрашивают цоколи домов. Помимо того, они очищают фасады.
"В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы, и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - пояснили в ведомстве.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваБлагоустройствосубботник
 
 
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