https://ria.ru/20240404/uborka-1937817176.html

Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий

Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий - РИА Новости, 04.04.2024

Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий

Городские службы Москвы повсеместно приводят в порядок дворы и фасады жилых домов, они промывают детские и спортивные площадки, окрашивают цоколи домов,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:18

2024-04-04T14:18

2024-04-04T14:18

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы повсеместно приводят в порядок дворы и фасады жилых домов, они промывают детские и спортивные площадки, окрашивают цоколи домов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно приводим в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства", - говорится в сообщении. Уточняется, что городские службы промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости отремонтируют и покрасят. Также специалисты промывают и окрашивают цоколи домов. Помимо того, они очищают фасады. "В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы, и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240402/blagoustroystvo-1937560357.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, благоустройство, субботник