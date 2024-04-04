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Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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17:17 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/tsentry-1937866396.html
Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин
Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин
Во всех федеральных округах будут работать круглогодичные молодёжные центры, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:17
2024-04-04T17:17
общество
россия
херсонская область
сахалинская область
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Во всех федеральных округах будут работать круглогодичные молодёжные центры, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в Нижегородской, Калининградской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории древнего Херсонеса в Севастополе. "Только за последние годы в этих четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности, взяли новую высоту, обрели настоящих друзей порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее времся откроется еще два в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы", - сказал Путин. По его словам, "движение, инфраструктура молодежных центров уже приобретают общероссийский масштаб и охват". "Они будут работать во всех федеральных округах - от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черного морей, от Ямала до Новороссии", - отметил президент РФ.
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херсонская область
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общество, россия, херсонская область , сахалинская область, владимир путин
Общество, Россия, Херсонская область , Сахалинская область, Владимир Путин
Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин

Путин: в федеральных округах будут работать круглогодичные молодежные центры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Во всех федеральных округах будут работать круглогодичные молодёжные центры, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в Нижегородской, Калининградской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории древнего Херсонеса в Севастополе.
«
"Только за последние годы в этих четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности, взяли новую высоту, обрели настоящих друзей порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее времся откроется еще два в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы", - сказал Путин.
По его словам, "движение, инфраструктура молодежных центров уже приобретают общероссийский масштаб и охват".
"Они будут работать во всех федеральных округах - от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черного морей, от Ямала до Новороссии", - отметил президент РФ.
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ОбществоРоссияХерсонская областьСахалинская областьВладимир Путин
 
 
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