Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин
Путин: в федеральных округах будут работать круглогодичные молодежные центры
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Во всех федеральных округах будут работать круглогодичные молодёжные центры, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в Нижегородской, Калининградской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории древнего Херсонеса в Севастополе.
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"Только за последние годы в этих четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности, взяли новую высоту, обрели настоящих друзей порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее времся откроется еще два в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы", - сказал Путин.
По его словам, "движение, инфраструктура молодежных центров уже приобретают общероссийский масштаб и охват".
"Они будут работать во всех федеральных округах - от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черного морей, от Ямала до Новороссии", - отметил президент РФ.
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