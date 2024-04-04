https://ria.ru/20240404/tsentry-1937866396.html

Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин

Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Во всех федеральных округах будут работать молодежные центры, заявил Путин

Во всех федеральных округах будут работать круглогодичные молодёжные центры, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:17

2024-04-04T17:17

2024-04-04T17:17

общество

россия

херсонская область

сахалинская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Во всех федеральных округах будут работать круглогодичные молодёжные центры, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в Нижегородской, Калининградской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на территории древнего Херсонеса в Севастополе. "Только за последние годы в этих четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности, взяли новую высоту, обрели настоящих друзей порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее времся откроется еще два в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы", - сказал Путин. По его словам, "движение, инфраструктура молодежных центров уже приобретают общероссийский масштаб и охват". "Они будут работать во всех федеральных округах - от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черного морей, от Ямала до Новороссии", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20231125/putin-1911828313.html

россия

херсонская область

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, херсонская область , сахалинская область, владимир путин