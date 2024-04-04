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Новые молодежные центры станут точками притяжения, заявил Путин
Новые молодежные центры станут точками притяжения, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Новые молодежные центры станут точками притяжения, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что новые молодёжные центры станут точками притяжения, позволят качественно наращивать возможности для самореализации... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:05
2024-04-04T17:05
2024-04-04T17:10
владимир путин
общество
россия
технологии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что новые молодёжные центры станут точками притяжения, позволят качественно наращивать возможности для самореализации молодежи."Все центры объединяет главное: они призваны стать точками притяжения, двигателями роста во всех регионах, по всей России. Вместе дадут единый прорывной результат, позволят серьезно, качественно наращивать возможности для самореализации молодых людей. Это один из главных приоритетов и стратегических ориентиров всей государственной политики", - сказал президент.Путин уточнил, что речь идет о будущем России: школьники, студенты как из небольших сел, так и из мегаполисов, должны иметь равные возможности состояться как профессионалы. По словам президента, молодые люди России должны стремиться стать первыми в своем деле и полезными своей стране.
https://ria.ru/20240404/tseremoniya-1937861532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, технологии
Владимир Путин, Общество, Россия, Технологии
Новые молодежные центры станут точками притяжения, заявил Путин
Путин: молодежные центры позволят наращивать возможности для самореализации