https://ria.ru/20240404/tsennosti-1937893287.html

Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности, заявил Путин

Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:49

2024-04-04T18:49

2024-04-04T19:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности."Это не менее актуально и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны. В сегодняшнем информационном потоке это очень тяжелая и сложная работа, но она очень интересная и важная", - сказал Путин на совещании с членами правительства России.

https://ria.ru/20240321/tsennosti-1934788687.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество