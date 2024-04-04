https://ria.ru/20240404/tsennosti-1937893287.html
Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности, заявил Путин
Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:49
2024-04-04T18:49
2024-04-04T19:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности."Это не менее актуально и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны. В сегодняшнем информационном потоке это очень тяжелая и сложная работа, но она очень интересная и важная", - сказал Путин на совещании с членами правительства России.
https://ria.ru/20240321/tsennosti-1934788687.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности, заявил Путин
Путин: Россия вынуждена и должна защищать традиционные ценности