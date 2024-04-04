https://ria.ru/20240404/trud-1937818278.html

России надо повышать производительность труда, заявил Путин

России надо повышать производительность труда, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

России надо повышать производительность труда, заявил Путин

У Российской Федерации нет выбора - нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:17

2024-04-04T14:17

2024-04-04T14:17

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936566022_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2a71aa3378d38b08faebf2ceed81115e.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. У Российской Федерации нет выбора - нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество