https://ria.ru/20240404/trud-1937818278.html
России надо повышать производительность труда, заявил Путин
России надо повышать производительность труда, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
России надо повышать производительность труда, заявил Путин
У Российской Федерации нет выбора - нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:17
2024-04-04T14:17
2024-04-04T14:17
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. У Российской Федерации нет выбора - нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
России надо повышать производительность труда, заявил Путин
Путин: России надо или повышать производительность труда, или завозить рабсилу