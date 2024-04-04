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России надо повышать производительность труда, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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14:17 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/trud-1937818278.html
России надо повышать производительность труда, заявил Путин
России надо повышать производительность труда, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
России надо повышать производительность труда, заявил Путин
У Российской Федерации нет выбора - нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:17
2024-04-04T14:17
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. У Российской Федерации нет выбора - нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
России надо повышать производительность труда, заявил Путин

Путин: России надо или повышать производительность труда, или завозить рабсилу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. У Российской Федерации нет выбора - нужно или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин
Вчера, 14:13
 
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