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На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:47 04.04.2024 (обновлено: 20:26 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/trevoga-1937904450.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:47
2024-04-04T20:26
в мире
украина
киев
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. В 19:34 (совпадает с мск) сигналы прозвучали в Киеве. Через несколько минут тревогу объявили по всей стране.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240404/konflikt-1937884493.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYЛюди в подземном переходе в Киеве во время воздушной тревоги
Люди в подземном переходе в Киеве во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Люди в подземном переходе в Киеве во время воздушной тревоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
В 19:34 (совпадает с мск) сигналы прозвучали в Киеве. Через несколько минут тревогу объявили по всей стране.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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