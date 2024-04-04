https://ria.ru/20240404/trevoga-1937904450.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:47
2024-04-04T19:47
2024-04-04T20:26
в мире
украина
киев
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937909034_173:510:2811:1994_1920x0_80_0_0_21aa2a507400a35f2536f4d78d18ba89.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. В 19:34 (совпадает с мск) сигналы прозвучали в Киеве. Через несколько минут тревогу объявили по всей стране.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240404/konflikt-1937884493.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937909034_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_40e3b73504f988ecc51031404e4b6b57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу