https://ria.ru/20240404/trevoga-1937904450.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:47

2024-04-04T19:47

2024-04-04T20:26

в мире

украина

киев

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. В 19:34 (совпадает с мск) сигналы прозвучали в Киеве. Через несколько минут тревогу объявили по всей стране.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240404/konflikt-1937884493.html

украина

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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф