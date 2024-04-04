https://ria.ru/20240404/tramp-1937801245.html

Трамп опережает Байдена по популярности в колеблющихся штатах

Трамп опережает Байдена по популярности в колеблющихся штатах - РИА Новости, 04.04.2024

Трамп опережает Байдена по популярности в колеблющихся штатах

Экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего президента Джо Байдена по популярности в шести из семи "колеблющихся" штатов в преддверии новых выборов... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:09

2024-04-04T13:09

2024-04-04T13:09

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего президента Джо Байдена по популярности в шести из семи "колеблющихся" штатов в преддверии новых выборов на пост главы Белого дома в ноябре 2024 года, свидетельствует опрос, проведенный изданием Wall Street Journal. "Дональд Трамп опережает президента Байдена в шести из семи наиболее спорных штатах... Опрос показывает значительное недовольство Байденом среди избирателей, которые будут иметь наибольшее влияние на результаты выборов", - пишет издание. Согласно данным опроса, если бы был выбор только между Трампом и Байденом, то в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании избиратели бы отдали предпочтение Трампу - он получил бы от 47-49% голосов, в то время как Байден получил бы лишь 42-45% голосов. Уточняется, что в Аризоне за Трампа проголосовали бы 47% респондентов, в Джорджии - 44%, в Мичигане - 48%, в Северной Каролине - 49%, в Неваде - 48%, а в Пенсильвании - 47%. За Байдена свои голоса в Аризоне отдали бы 42% респондентов, в Джорджии - 43%, в Мичигане - 45%, в Северной Каролине - 43%, в Неваде - 44%, в Пенсильвании за него также проголосовали бы 44% опрошенных. Висконсин оказался единственным штатом, в котором Трамп и Байден получили бы одинаковое количество голосов - если бы на выборах были представлены только эти два кандидата, то за каждого из них проголосовали бы 46% респондентов, свидетельствуют данные опроса. В колеблющихся штатах недовольны работой Байдена в качестве президента - его президентский срок негативно оценивают в целом 60% респондентов, в то время как положительную оценку дали 38%. Работу Трампа на посту президента положительно оценил 51% респондентов, негативную оценку дали 47% опрошенных. Опрос проводился по телефону 17-24 марта, в нем участвовали 4200 зарегистрированных избирателей, по 600 из каждого из семи колеблющихся штатов. Погрешность составляет четыре процентных пункта. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендует Дональд Трамп, все его конкуренты уже вышли из гонки. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html

https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аризона, джорджия, мичиган, джо байден, дональд трамп