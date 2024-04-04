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Путин: Россия значительно нарастит темпы производства отечественных товаров - РИА Новости, 04.04.2024
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13:58 04.04.2024 (обновлено: 18:04 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/tovary-1937813117.html
Путин: Россия значительно нарастит темпы производства отечественных товаров
Путин: Россия значительно нарастит темпы производства отечественных товаров - РИА Новости, 04.04.2024
Путин: Россия значительно нарастит темпы производства отечественных товаров
Россия может и будет сама производить необходимые товары, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:58
2024-04-04T18:04
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия может и будет сама производить необходимые товары, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас", — сказал он.Путин добавил, что предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России.Президент отметил, что крайне важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, агропромышленный комплекс, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и современных управленческих процессов.При этом глава государства подчеркнул, что расширение технологического и индустриального потенциала страны и укрепление ее экономики должно конвертироваться в рост зарплат и благосостояния россиян.Он указал, что доля оплаты труда в ВВП России увеличивается: в 2022 году она составляла 38,5%, а в прошлом году — 40,7%. Это, по словам главы государства, отражается не только на благосостоянии людей, но и на покупательной способности, а значит — на целых отраслях производства и экономике в целом.Российский лидер подчеркнул, что в ближайшие шесть лет доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти."Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", — добавил Путин.Он также отметил, что заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эта сфера требует совместного контроля профсоюзов, Федеральной службы по труду и занятости, а также прокуратуры.
https://ria.ru/20240404/ekonomika-1937822430.html
https://ria.ru/20240404/trud-1937818278.html
https://ria.ru/20240404/putin-1937813721.html
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Путин: Россия может и будет сама производить необходимые товары
Россия может и будет сама производить необходимые товары, заявил президент Владимир Путин
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин: Россия значительно нарастит темпы производства отечественных товаров

Путин: Россия будет сама производить необходимые товары, включая лекарства

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия может и будет сама производить необходимые товары, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«
"На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас", — сказал он.
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Путин добавил, что предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России.
Президент отметил, что крайне важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, агропромышленный комплекс, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и современных управленческих процессов.
При этом глава государства подчеркнул, что расширение технологического и индустриального потенциала страны и укрепление ее экономики должно конвертироваться в рост зарплат и благосостояния россиян.
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Он указал, что доля оплаты труда в ВВП России увеличивается: в 2022 году она составляла 38,5%, а в прошлом году — 40,7%. Это, по словам главы государства, отражается не только на благосостоянии людей, но и на покупательной способности, а значит — на целых отраслях производства и экономике в целом.
Российский лидер подчеркнул, что в ближайшие шесть лет доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти.
«
"Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", — добавил Путин.
Он также отметил, что заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эта сфера требует совместного контроля профсоюзов, Федеральной службы по труду и занятости, а также прокуратуры.
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