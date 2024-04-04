https://ria.ru/20240404/timofeev-1937753263.html

Иван Тимофеев: все шоковые санкции против России уже введены

Иван Тимофеев: все шоковые санкции против России уже введены - РИА Новости, 04.04.2024

Иван Тимофеев: все шоковые санкции против России уже введены

Прекращение конфликта на Украине не приведет к отмене антироссийских санкций Запада, считает генеральный директор Российского совета по международным делам... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:12

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Прекращение конфликта на Украине не приведет к отмене антироссийских санкций Запада, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. В интервью РИА Новости он рассказал, что помогло Москве столь быстро адаптироваться к экономическому давлению Вашингтона и Брюсселя, почему дружественным странам не стоит так опасаться вторичных санкций США, и может ли Запад спровоцировать обвал мировых цен энергоносители. Беседовал Серго Кухианидзе.— Не так давно Запад озвучил 13-й пакет своих антироссийских санкций, число которых за два года перевалило, таким образом, за 18 тысяч. На днях в ЕС уже заговорили о 14-м пакете, который собираются принять летом. С вашей точки зрения, это когда-нибудь закончится?— Хороший вопрос. Скажу, что все познается в сравнении. Иран, например, живет под американскими санкциями уже 45 лет. За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались, но суть оставалась. Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед.— Почему вы так уверены?— Потому, что это очень большой конфликт, который быстро завершить чрезвычайно сложно, даже если завтра появятся какие-то мирные соглашения. Да, возможно, на каком-то этапе Москва и Киев выйдут на них. Пока же, во всяком случае, непонятны даже их параметры. А, где гарантии, что после подписания мирных соглашений не последует новая эскалация конфликта? Так уже было. Само по себе достижение каких-то политических соглашений не приводит к отмене экономических санкций. Тут не должно быть иллюзий. Отменить их на "раз, два, три" невозможно даже по чисто институциональным, техническим причинам. Запрет на поставки российских энергоносителей в Соединенные Штаты оформлен, например, федеральным законом, который аннулировать не в праве даже президент США.— А можно предположить, что будет в следующих пакетах антироссийских санкций Запада?— Например, они будут представлять собой дальнейшее расширение списка заблокированных российских лиц и компаний. Напомню, что, согласно последним американским санкциям, приуроченным к годовщине СВО, под запретом оказались более 500 российских компаний и физических лиц. Это опять были банки, предприятия ВПК, промышленные компании… Ничего нового. Понимаете, санкциями больше, санкциями меньше, уже не особо важно.— Почему?— Дело в том, что все шоковые санкции против России уже введены. Чисто теоретически, можно, наверное, еще попытаться перекрыть нашу торговлю с третьими странами, но на практике это крайне сложно. Точно также нельзя полностью перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией, как не запугивай Пекин и Нью-Дели вторичными санкциями, штрафами, уголовными преследованиями или запретом на поставки в эти страны товаров со своими высокотехнологичными компонентами.Вторичные санкции, как и уголовные преследования со стороны властей США во многом имеют характер психологической атаки. Конечно, шумиха эта не может не беспокоить деловых людей, но не стоит преувеличивать ее роль. Тут важно не дать себя этим шумом захватить. Да, одни ему поддаются, а другие, несмотря на риски, готовы продолжать с Россией работать. Причем, последних компаний в мире куда больше.Я призываю российский бизнес к тому, чтобы он выходил на переговоры с нашими контрагентами в дружественных странах с фактами: "Ребята, вы боитесь вторичных санкций? Но мы знаем, как они действуют: в этих отраслях они применяются, а в этих – нет". При этом мы не призываем обходить санкции, нарушать американские законы и подставляться под уголовное преследование. Мы просто объясняем нашим партнерам, какие возможны риски, где можно работать и как. Когда разговор идет в таких конкретных категориях, терминах, восприятие совершенно другое. Знание – это не только сила, но и власть. Знающими людьми сложнее манипулировать.— То есть, западные санкции России, мягко говоря, уже по барабану? Как говорится, собака лает – караван идет?— Нет, не по барабану. Так категорично сказать нельзя. Санкции кусаются, и больно, даже кровушка течет. Вред, в первую голову, они наносят тем компаниям, которые напрямую попадают под все эти ограничения, у которых была тесная международная кооперация с западными партнерами, которые занимались продажей, прежде всего, нефти, золота, алмазов, стали, а теперь вынуждены сократить выпуск своей продукции.Но, строго говоря, ущерб этот уже не тот по силе, каким он был в 2022 году. Тогда, особенно в первые месяцы после начала СВО, когда Запад начал активно вводить свои санкции, российский бизнес реально напрягся. А у многих людей даже возникло состояние паники. Помните, кто-то боялся, что вот-вот на полках магазинов исчезнет туалетная бумага, старались закупить рис, другие продукты, полагая, что скоро их не сможем приобрести.— Но страхи оказались напрасными?— Именно, а самое главное, антироссийские санкции Запада не привели к катастрофе, к обвалу экономики страны. Они не привели к той катастрофе, когда Москва была бы вынуждена пойти на политические уступки, Кремль поменял бы свой курс. Россия достаточно быстро адаптировалась к санкциям, начала в срочном порядке перестраивать логистику своих торгово-экономических отношений с Запада на Восток. Произошло это в немалой степени благодаря тому, что за более чем 30 лет в стране была создана рыночная экономика, способная мобильно реагировать на любые вызовы. Я часто повторяю, что, если бы сейчас в стране существовала советская экономика, то она под ударами существующих санкций рухнула бы.— Как вы считаете, в Кремле вообще просчитывали реакцию Запада на СВО?— Думаю, в Кремле прорабатывали разные сценарии, включая и массивные экономические санкции со стороны США и ЕС. По крайней мере, было сразу видно, по действиям ЦБ и Минфина, которые явно проделали большую работу в этом направлении. Во всяком случае, именно они оказались наиболее подготовленными к вводимым санкциям, а ведь под теми или иными санкциями оказались более 80% российских банковских активов.— Какие их действия подтверждают вашу мысль?— Они сделали несколько важных вещей. Во-первых, задолго до "санкционного цунами" 2022 года была создана национальная платежная система. То есть наши внутренние финансы завязали на нашей инфраструктуре, став полностью автономными. Это позволило сохранить в стране финансовую стабильность. И, во-вторых, достаточно быстро была проведена большая работа по дедолларизации, что было крайне сложно. Полагаю, что бизнес до последнего не отказывался от долларов и не верил в такой сценарий.— Свои санкции в отношении России на Западе часто называют slow poison – "ядом медленного действия", в том смысле, что их эффект рассчитан на долгую перспективу…— Отчасти это действительно так. Санкции могут иметь долгосрочный эффект, потому что, действительно, какие-то товары сложно заменить, особенно в области высоких технологий, и они будут постепенно выбывать. Нам придется где-то их искать, и издержки тут могут увеличиваться. Но с другой стороны, это – мощнейший стимул для России задуматься о развитии своей собственной промышленности. И эта работа идет. До начала СВО об этом много говорилось, но мало, что делалось. Наша промышленность попадала все в большую зависимость от Запада. После 22 февраля 2022 года ситуация кардинально изменилась. Наш поезд, фигурально выражаясь, развернулся, и встал на совершенно новый путь. Я общаюсь с представителями российского бизнеса, вижу их настрой. Никакого шока больше нет, есть спокойная работа. Многие знают свои проблемы и решают их. Поменялась парадигма нашей жизни, но сама жизнь продолжается.— Санкции Вашингтона и Брюсселя чем-то отличаются друг от друга, или в принципе, Европа делает только то, что ей говорит дядя Сэм?— Есть соблазн сказать, что США – единственный хозяин, а все остальные западные страны – его вассалы, которые делают лишь то, что Белый дом скажет. На это не так. Между Вашингтоном и Брюсселем действует иной механизм. Конечно, они ведут активные консультации и координируют свои действия не только между собой, но и по линии "большой семерки". Но правовые механизмы все-таки отличаются, санкционные списки тоже различны. Американцы, например, активно используют сегодня вторичные санкции, ЕС делает же это пока достаточно ограниченно. Словом, все они дуют в одну дуду, но каждый по-своему.— Известно, что над тем, как Россию больнее сейчас ударить, на Западе ломают головы целые институты, аналитические центры. Могут ли они еще чем-то, кроме санкций, по-настоящему серьезно напакостить?— Если вы предлагаете пофантазировать, то давайте представим, допустим, что вдруг произойдут в мировой экономике какие-то шоковые явления, которые приведут к резкому, а главное долгосрочному падению цен (до 30 долларов, например, за баррель) на энергоносители. Что существенно обвалит наши экспортные доходы. Экономисты мне, правда, тут же возразят, что такое невозможно, поскольку на рынке наблюдается дефицит, и сегодня все-таки рынок продавца, а не покупателя.— Ладно, а Запад может такую ситуацию искусственно спровоцировать?— Может, но боится.— Почему?— Потому, что подобная ситуация одновременно сильно ударит и по нему. Не будем забывать, что антироссийские санкции обоюдоострые. Странам Запада они тоже вредят, по-разному, но ущерб они им наносят, бьют не только по разным отраслям их экономик, но и по карманам их граждан. Там происходит даже некоторое отрезвление, понимание того, что, как ни крути, любые санкции искажают нормальные рыночные отношения между государствами. По крайней мере, члены Европарламента уже не раз сами признавали, что санкции против России не работают.

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https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, интервью