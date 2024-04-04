https://ria.ru/20240404/tekhnika-1937833243.html

"Русские достают": в Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

"Русские достают": в Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 04.04.2024

"Русские достают": в Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины боятся выставлять военную технику рядом с линией соприкосновения, поскольку российские военные ее сразу уничтожат, заявил майор ВСУ в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:15

2024-04-04T15:15

2024-04-04T15:15

украина

россия

киев

сергей лавров

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины боятся выставлять военную технику рядом с линией соприкосновения, поскольку российские военные ее сразу уничтожат, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей"."Сейчас уже технику туда не загонишь, ее достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь", — пожаловался он.Лапин также подчеркнул, что Россия обладает существенным преимуществом в воздухе в то время, как Запад оттягивает поставку истребителей F-16 Украине. Он также отметил работу российских авиабомб, представляющих колоссальную угрозу для ВСУ. Кроме того, добавил он, на различных участках фронта сохраняется крайне тяжелая ситуация для украинских военных.Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о последствиях поставок оружия Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240404/unichtozhenie-1937822818.html

https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, f-16