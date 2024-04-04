https://ria.ru/20240404/tekhkolledzh-1937838743.html

Новые мастерские и лаборатории откроют в Димитровградском техколледже

Новые мастерские и лаборатории откроют в Димитровградском техколледже - РИА Новости, 04.04.2024

Новые мастерские и лаборатории откроют в Димитровградском техколледже

Димитровградский технический колледж получит дополнительное финансирование по программе "Профессионалитет", в учебном учреждении появятся новые мастерские и... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:30

2024-04-04T15:30

2024-04-04T15:30

ульяновская область

алексей русских

владимир путин

дальний восток

ульяновская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937837462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1d3f7e245f47b82e3bd7248955852ed.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Димитровградский технический колледж получит дополнительное финансирование по программе "Профессионалитет", в учебном учреждении появятся новые мастерские и лаборатории, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале. "Благодаря федеральной поддержке Димитровградский технический колледж станет базой по подготовке кадров для отрасли машиностроения. Индустриальными партнерами программы станут ДААЗ и "Автосвет". На эти средства откроем новые мастерские, лаборатории, образовательно-производственные участки для будущих операторов станков, сварщиков, токарей и других специалистов", - написал Русских. Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства региона, Ульяновский государственный технический университет включен в государственную программу "Приоритет-2030" в качестве кандидатов, вуз вошел в этот список по итогам отбора комиссии Минобрнауки России совместно с подкомиссиями по творческим вузам и Дальнему Востоку. Программа Минобрнауки России "Приоритет-2030" реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель программы – к 2030 году сформировать в стране более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития. В настоящее время грантополучателями госпрограммы являются 118 университетов, расположенных в 50 регионах России. УлГТУ вошел в группу кандидатов программы по итогам отбора комиссии Минобрнауки России совместно с подкомиссиями по творческим вузам и Дальнему Востоку. Всего на получение статуса кандидата претендовали 67 участников, в итоге отобрано 24 вуза. В сообщении отмечается, что университеты могут находиться в статусе кандидатов до трех лет, реализуя свои программы развития за счет привлеченного софинансирования. "Ульяновская область — это промышленный регион, испытывающий острую потребность в инженерных кадрах. Участие УлГТУ в программе "Приоритет-2030" не только ликвидирует этот дефицит, позволит модернизировать производство, но и обеспечивает региону переход от позиции "промышленный центр" к позиции "научно-технический центр". Миссия университета как центра образования, науки и культуры — подготовка для промышленности региона инженеров нового типа — инженеров, обеспечивающих технологический суверенитет страны", — отметила ректор УлГТУ Надежда Ярушкина, ее слова приводит пресс-служба. УлГТУ в рамках "Приоритета-2030" планирует реализовать три стратегических проекта при поддержке индустриальных партнеров: направленный на подготовку инженеров-технологов, по созданию программно-аппаратных комплексов для машиностроения и радиоэлектроники, средств технологического оснащения нового поколения в машиностроении на основе композиционных материалов.

https://ria.ru/20231219/avtobusy-1916753726.html

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937572253.html

дальний восток

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей русских, владимир путин, дальний восток, ульяновская область, россия